Второй референдум по Brexit станет ударом по единству общества - Мэй

Значительная часть Палаты общин британского парламента не поддерживает идею организации второго референдума по Brexit, считает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Я не верю, что (в палате - ИФ) существует большинство, выступающее за второй референдум", - сказала она в понедельник во время выступления в Палате общин.

"Второй референдум мог бы нанести ущерб социальному единству из-за подрыва веры в демократию", - отметила она.

По ее словам, задача правительства - воплотить в жизнь результаты состоявшегося в 2016 году референдума, большинство участников которого выступили за выход Великобритании из состава ЕС.

Большинство британцев, свидетельствует опрос Sky News, выступают против проведения повторного референдума. Так, против возможности второго референдума высказались 56% опрошенных, поддержали идею референдума 4% опрошенных.