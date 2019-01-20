По-скольку старейшее в Беларуси негосударственное печатное СМИ - это, безусловно, общенациональный бренд, наш корреспондент решил узнать обо всем из первых уст и побеседовал с новым директором ООО «БелГазета» Андреем БОНДАРЕНКО.





- Предваряя ваш главный вопрос: редакция работает в штатном режиме, какого-либо ра-дикального изменения редакционной политики нет и не предвидится. Зато есть принци-пиальная позиция нашего издания - дать высказаться людям разных, зачастую противопо-ложных взглядов в свободном, спокойном, порою ироничном ключе. У нас хватает поли-тических, экономических, социальных проблем, решить которые общество сможет лишь в том случае, если внимательно рассмотрит их с разных ракурсов, разных точек зрения. В этом смысле перемен не будет - мы по-прежнему открыты всем для диалога и сотрудни-чества.





- Белорусский рынок печатных СМИ переживает не самые лучшие времена. Кризис-ные явления последних лет затронули «БелГазету»? С чем они связаны?





- Конечно - как, впрочем, и всех наших коллег и конкурентов. Во-первых, сказывается затянувшийся передел медийного рынка в его прежнем виде между электронными и пе-чатными СМИ. Наша позиция тут неизменна: несмотря на отток читателей и рекламода-телей в интернет, наиболее респектабельные, серьезные издания, как и в Европе и США, продолжат выходить и в печатном виде. Чтобы рынок стабилизировался, нужны время, инфраструктура, спрос.

Во-вторых, большинство наших партнеров в сегодняшней бизнес-модели - это государ-ственные и полугосударственные монополисты, начиная с «Белпочты» или «Белсоюзпе-чати». Во многом мы зависим от них. Зачастую издание не может меняться быстрее, чем они. Зато с ростом конкуренции в отрасли многие сегодняшние проблемы решатся авто-матически.





В-третьих, общая экономическая ситуация: рост цен на бумагу, полиграфические услуги, экспедирование и т.п. Все это увеличивает издержки и, в конечном итоге, отражается и на розничной цене, и на стоимости подписки, и на наших доходах.





- Предыдущее руководство не справилось со всеми этими вызовами?





- Я бы смягчил формулировку: предыдущему руководству, во-первых, не хватило про-фессиональных компетенций, во-вторых, оно - в лице экс-директора «БелГазеты» - само-устранилось от управления хозяйственной деятельностью предприятия. Не хочу показать-ся излишне критичным или эмоциональным - оценка любым руководителем своего предшественника укладывается в сюжет известного анекдота про два конверта, во втором из которых содержится совет валить всё на предыдущего начальника. Так что давайте об демся без личностных оценок, просто признаем: бездеятельность первого лица, усу-губленная недостатком опыта, крайне негативно сказалась на финансовом положении га-зеты.





Нужно отдать должное редакции: «БелГазета» продолжала выходить даже в этих условиях. Однако любая коммерческая организация долго в таком режиме существовать не смогла бы: финансовые проблемы усугублялись, наметились разногласия среди учре-дителей, накапливались нерешенные оргвопросы.









В декабре я пришел в «БелГазету» в качестве антикризисного менеджера и стал распуты-вать все эти гордиевы узлы и клубки противоречий. Да, это займет некоторое время, од-нако я убежден, что мы достаточно быстро справимся и с финансовыми, и с организаци-онными вопросами, и с нормализацией отношений учредителей. Уверен, что мой опыт позволит очистить все эти авгиевы конюшни эффективно, корректно, исключительно в рамках правового поля.





- Очень неожиданно то, что вы, правозащитник, заняли руководящий пост в сфере, далекой от ваших профессиональных интересов...





- Так уж и далёкой? Мне кажется, вы просто недостаточно глубоко изучили мою биогра-фию, да и газету тоже (смеется). Во-первых, в течение года возглавляемая мной «Плат-форма» сотрудничала с «БелГазетой» в рамках проекта «Несправедливый приговор». Кроме того, как колумнист я параллельно вел в «БелГазете» рубрику «Платформа защи-ты». Так что моя реакция на проблемы издания - это нормальная реакция внештатного ав-тора: узнав о проблемах газеты, о том, что её дальнейшее существование может оказаться под вопросом, я пришел и предложил свою помощь, посильную поддержку.





Во-вторых, у меня достаточно компетенций в медийной сфере. Напомню некоторые эта-пы своей биографии до 2011г., когда я основал и возглавил занимающуюся защитой прав осужденных «Платформу» - одну из самых успешных в истории РБ правозащитных НГО. Итак, в 1997-99гг. я работал в газете «Спортивная панорама» - сперва журналистом, затем коммерческим директором. А позднее, с 1999 по 2008гг., я являлся директором и учреди-телем группы компаний «Белвысотстрой групп» и представительств на Украине «Укрвы-сотстрой». Поэтому смею уверить: и со спецификой медийной отрасли, и с функциона-лом директора коммерческого предприятия знаком, справлюсь.





Предварю еще один ваш вопрос: да, с моим приходом «БелГазета» будет активно обра-щаться к правозащитной тематике, работать с конкретными делами конкретных людей, по тем или иным причинам ставших подозреваемыми, задержанными, осужденными и т.д. Газета, собственно, и раньше активно писала на эти темы, благодаря чему я и стал её ко-лумнистом. Я знаю, что «БелГазету» активно читают не только в начальственных кабине-тах, но и в пенитенциарных учреждениях. Поэтому считаю важным и нужным существо-вание такого издания в стране, где количество заключенных оценивается пятизначной цифрой, а количество ежегодно выносимых оправдательных переговоров - всего лишь двузначной. Это моя позиция и как руководителя, и как правозащитника, и просто как человека.





- Раз уж коснулись вашей биографии, не хотелось бы кривить душой: наибольшие толки в журналистском сообществе вызывает именно она...





- ...потому что есть такой штамп «черного пиара»: «Криминал рвётся во власть» (полити-ку, экономику, СМИ - нужное подчеркнуть). Работает он так: часть информации (напри-мер, о судимости) сообщается, другая часть (например, об оправдании, погашении суди-мости и т.д.) остается фигурой умолчания, поскольку так легче скомпрометировать чело-века.

Что ж, давайте пройдемся по моей биографии. В 2008г. я баллотировался в ПП НС, и с этой избирательной кампанией связываю возбуждение в отношении меня уголовного де-ла и уничтожение моего бизнеса. В результате я был осужден по ч.4 ст.210 УК РБ сроком на 7 лет. Затем дело пересмотрели и меня осудили по ч.4 ст.209 - уже на 6 лет. Наконец, в марте 2011г. меня полностью оправдали и выплатили мне компенсацию в размере Br120 млн.





В апреле 2014г., уже после начала правозащитной деятельности и основания «Платформы», я был задержан по обвинению в хулиганстве, которое считаю спровоцированным. Был осужден на 3 года лишения свободы, причем накануне освобождения в отношении меня возбудили еще одно уголовное дело по ч.2 ст.411 УК РБ (злостное неповиновение законным требованиям сотрудников исправительного учреждения). В марте 2017г. я был оправдан судом Ленинского района Могилева по реабилитирующим обстоятельствам. Причем уже добился выплаты компенсации морального и материального вреда в размере более BYN8000.









Думаю, всё это характеризует меня и как общественного деятеля, и как правозащитника. Более того, именно обстоятельства моей биографии предопределили мой интерес к тому, как тема, условно говоря, «преступления и наказания» освещается в СМИ. Еще раз под-черкну: «Платформу» я основал после первого срока. От тюрьмы и сумы не застрахован никто. И моя биография, и мои отношения с законом вполне прозрачны - мне нечего скрывать и, по большому счету, нечего стыдиться.





- Как звучит ваш главный мессидж, адресованный читателям «БелГазеты»? Чем они могли бы поддержать любимое издание?





- Я мог бы долго рассказывать про планы на будущее, но со стороны антикризисного ме-неджера это звучало бы как уход от острых вопросов. Поэтому читателям хочется сказать вот что: «Мы живы. Мы не собираемся сдаваться. Мы справимся с трудностями». Поддержать нас проще всего приобретая газету, а ещё лучше - оформляя годовую подписку. Если есть более масштабные инициативы, предложения о помощи, идеи - можно связать-ся непосредственно с редакцией. «БелГазета» никогда не бросала своих читателей в труд-ную минуту, поэтому надеется на такую же реакцию с их стороны.



