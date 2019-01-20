ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро, использовав новые правила защиты данных

21.01.2019 21:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Французский регулятор оштрафовал Alphabet Inc., материнскую компанию Google, на 50 млн евро, воспользовавшись ужесточением правил защиты данных в ЕС.

Французская Комиссия по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL), посчитала, что Google нарушила законодательство ЕС, требующее от компаний доносить до пользователей информацию о том, как собираются и используются их персональные данные, а также получать их согласие на сбор этих данных.

Вступление в силу общего регламента ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR, регулирующего распространение и использование личных данных европейцев, 25 мая 2018 года, дало национальным регуляторам европейских стран право взыскивать с серьезных нарушителей штрафы в размере до 4% глобальных годовых продаж. До вступления в силу GDPR, размер штрафа мог составлять максимум 150 тыс. евро.

CNIL, главный орган страны в области защиты персональных данных, заявила, что размер штрафа "оправдан тяжестью нарушений ключевых принципов GDPR".

"Несмотря на ряд инструментов, введенных Google, допущенные нарушения лишают пользователей ключевых гарантий того, что обработка их данных не приведет к раскрытию важной информации об их частной жизни", - отмечается в заявлении CNIL.

Размер штрафа, небольшой для Google, является крупнейшим, наложенным в рамках GDPR.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский регулятор оштрафовал Alphabet Inc., материнскую компанию Google, на 50 млн евро, воспользовавшись ужесточением правил защиты данных в ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Два судна горят в районе Керченского пролива
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика