По предварительной информации, два судна горят в районе Керченского пролива, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

"Пожар, по данным проходящих мимо судов, произошел на одном из двух судов, потом перекинулся на другое судно", - сказал представитель Росморречфлота.

"Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль", - сказал "Интерфаксу" осведомленный источник собеседник агентства.

В настоящий момент проводится эвакуация людей, сведений о пострадавших нет.

В пресс-службе Росморречфлота также сообщили, что пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах.

"Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. На одном судне - 14 человек, на другом - 17", - сказал собеседник агентства.