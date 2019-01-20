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Глава парламента Венесуэлы снят с должности по решению Верховного суда страны
Верховный суд Венесуэлы в понедельник снял Хуана Гуаидо с поста председателя Национального конгресса (парламента) страны, сообщил глава высшей судебной инстанции Майкель Морено.
Большинство парламентариев находятся в оппозиции к венесуэльским властям.
Решение принято на фоне попытки военного мятежа в Каракасе.
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Верховный суд Венесуэлы в понедельник снял Хуана Гуаидо с поста председателя Национального конгресса (парламента) страны, сообщил глава высшей судебной инстанции...
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