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Туристы во всем мире в 2018 году совершили 1,4 млрд путешествий

21.01.2019 21:06 — Разное | Интерфакс  
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Число поездок туристов во всем мире в 2018 году достигло рекордных 1,4 млрд - на 6% больше, чем годом ранее, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"Туристы во всем мире в 2018 году совершили на 6% больше поездок, чем годом ранее - в общей сложности 1,4 млрд. Ожидалось, что этот рубеж будет пройден только в 2020 году", - сообщает UNWTO.

Число поездок на Ближний Восток выросло на 10%, Африку - на 7%, Азию и Европу - на 6%. Северную и Южную Америку туристы посещали на 3% чаще, чем годом ранее.

По данным UNWTO, количество международных прибытий в Европу в 2018 году составило 713 млн. На 7% вырос турпоток в Южную Европу, на 6% - в Западную и Восточную. В Северной Европе улучшения не было из-за снижения турпотока в Великобританию на фоне Brexit.

В Азиатско-Тихоокеанский регион туристы совершили 343 млн поездок, в Северную и Южную Америку - 217 млн. Незначительно снизился турпоток (-2%) в Центральную Америку и на Карибы из-за ураганов "Ирма" и "Мария", произошедших в сентябре 2017 года.

Африку по итогам года посетили 67 млн раз, Ближний Восток - 64 млн.

"Ожидается, что в 2019 году турпоток в мире вырастет еще на 3-4% из-за стабильных цен на топливо, что приводит к доступности авиаперевозок. Также есть тенденция к сильному росту числа поездок из развивающихся стран - в первую очередь, Индии и России, а также из Азии и арабских стран", - отмечают в UNWTO.

Кроме того, в этом году путешественники будут следовать новым трендам - например, ездить с целью спорта и оздоровления.

 
 
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Число поездок туристов во всем мире в 2018 году достигло рекордных 1,4 млрд - на 6% больше, чем годом ранее, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН...
 
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