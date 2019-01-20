ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число жертв "свиного гриппа" в Грузии приблизилось к 20 - СМИ

21.01.2019 21:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В Грузии число смертельных случаев заболевания вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А) увеличилось до 19, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

По их данным, в Кутаиси от вируса H1N1 скончалась 32-летняя женщина. Сообщается, что незадолго до смерти женщина родила ребенка.

На прошлой неделе в Минздраве Грузии сообщили о 18 лабораторно подтвержденных смертельных случаях, включая женщину, находившуюся на 38-неделе беременности и 10-месячного ребенка. В случае с беременной женщиной врачам тогда удалось спасти ребенка.

При этом в Минздраве неоднократно заявляли, что в стране нет угрозы эпидемии, а уровень заболеваемости начал снижаться.

По официальным данным на 14 января, в Грузии насчитывалось 9 тыс. заболевших свиным гриппом. Состояние 42 из них оценивалось как тяжелое, они находятся в реанимации.

Большинство смертельных случаев заболевания вирусом "свиного гриппа" подтвердили в лаборатории им. Ричарда Лугара, опасения в связи с функционированием которой неоднократно выражала Россия.

Лаборатория была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.

В конце декабря на пресс-конференции в Москве руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в лаборатории имени Лугара в Грузии разрабатываются четыре проекта со смертельными инфекциями. Вместе с тем, в Грузии фиксируется увеличение количества заболевших.

А.Попова заявила, что особую обеспокоенность вызывает то, что от США и международных организаций до сих пор "не было получено адекватных объяснений, они проводят закрытые совещания, не делают заявлений" по поводу информации от бывшего министра госбезопасности Грузии (в 1993-1995 годах) Игоря Гиоргадзе.

И.Гиоргадзе выступил на пресс-конференции в сентябре 2018 года в Москве с утверждением, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им.Р.Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении".

"Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - утверждал И.Георгадзе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Грузии число смертельных случаев заболевания вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А) увеличилось до 19, сообщают в понедельник...
 
Новости дня
Новости разные
 
81-летний мужчина погиб при пожаре в своём доме в Пуховичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика