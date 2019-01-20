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Число жертв "свиного гриппа" в Грузии приблизилось к 20 - СМИ
В Грузии число смертельных случаев заболевания вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А) увеличилось до 19, сообщают в понедельник грузинские СМИ.
По их данным, в Кутаиси от вируса H1N1 скончалась 32-летняя женщина. Сообщается, что незадолго до смерти женщина родила ребенка.
На прошлой неделе в Минздраве Грузии сообщили о 18 лабораторно подтвержденных смертельных случаях, включая женщину, находившуюся на 38-неделе беременности и 10-месячного ребенка. В случае с беременной женщиной врачам тогда удалось спасти ребенка.
При этом в Минздраве неоднократно заявляли, что в стране нет угрозы эпидемии, а уровень заболеваемости начал снижаться.
По официальным данным на 14 января, в Грузии насчитывалось 9 тыс. заболевших свиным гриппом. Состояние 42 из них оценивалось как тяжелое, они находятся в реанимации.
Большинство смертельных случаев заболевания вирусом "свиного гриппа" подтвердили в лаборатории им. Ричарда Лугара, опасения в связи с функционированием которой неоднократно выражала Россия.
Лаборатория была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.
В конце декабря на пресс-конференции в Москве руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в лаборатории имени Лугара в Грузии разрабатываются четыре проекта со смертельными инфекциями. Вместе с тем, в Грузии фиксируется увеличение количества заболевших.
А.Попова заявила, что особую обеспокоенность вызывает то, что от США и международных организаций до сих пор "не было получено адекватных объяснений, они проводят закрытые совещания, не делают заявлений" по поводу информации от бывшего министра госбезопасности Грузии (в 1993-1995 годах) Игоря Гиоргадзе.
И.Гиоргадзе выступил на пресс-конференции в сентябре 2018 года в Москве с утверждением, что в лаборатории, которая действует недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. В частности, он сослался на свидетельства американца Джеффри Сильверманна, по словам которого, в лаборатории им.Р.Лугара "производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении".
"Производят сибирскую язву, чуму и свиной грипп", - утверждал И.Георгадзе.
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В Грузии число смертельных случаев заболевания вирусом так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А) увеличилось до 19, сообщают в понедельник...
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