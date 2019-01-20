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Делегация Новосибирской области во главе с губернатором прибыла с визитом в Минск
Новости Беларуси. Минск и Новосибирск сверяют часы. Делегация этого российского региона во главе с губернатором в эти дни с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли представители деловых кругов, общественных организаций, сфер науки и культуры.
23 января в Минске состоится четвертое заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области.
В рамках встречи ожидается подписание ряда соглашений между предприятиями. Ключевые направления сотрудничества – промышленность, сельское хозяйство, строительство и сфера культуры.
Кстати, делегацию сопровождают артисты Государственного академического Сибирского русского народного хора. Они выступят с концертами в Минске и Могилеве.
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Новости Беларуси. Минск и Новосибирск сверяют часы. Делегация этого российского региона во главе с губернатором в эти дни с визитом в Беларуси, сообщили в...
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