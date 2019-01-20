ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором прибыла с визитом в Минск

21.01.2019 22:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минск и Новосибирск сверяют часы. Делегация этого российского региона во главе с губернатором в эти дни с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыли представители деловых кругов, общественных организаций, сфер науки и культуры.

23 января в Минске состоится четвертое заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибирской области.

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором прибыла с визитом в Минск

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором прибыла с визитом в Минск

В рамках встречи ожидается подписание ряда соглашений между предприятиями. Ключевые направления сотрудничества – промышленность, сельское хозяйство, строительство и сфера культуры.

Кстати, делегацию сопровождают артисты Государственного академического Сибирского русского народного хора. Они выступят с концертами в Минске и Могилеве.

Делегация Новосибирской области во главе с губернатором прибыла с визитом в Минск
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минск и Новосибирск сверяют часы. Делегация этого российского региона во главе с губернатором в эти дни с визитом в Беларуси, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика