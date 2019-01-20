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«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею

21.01.2019 22:01 — Разное | СТВ  
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане решили сделать хоккей массовым. В городах строят ледовые арены, а в селах заливают катки, где проводят тренировки детские команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Любители с удовольствием примеряют хоккейную форму. И даже берут ее в аренду.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею

Желание приобщиться к ледовым площадкам оказалось настолько велико, что в одном из горных сел не понадобились специалисты для того, чтобы ухаживать за катком. Хоккеисты сами решили позаботиться о своей площадке.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею

Все везде заливают катки, даже турниры проводят. Это уже радует.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею

Я очень рада, что дети играют в хоккей. Ведь у нас все сейчас сидят только в компьютерных играх. А так у детей появились другие интересы.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею

Мы тут почти всей семьей катаемся. Сестренку взяли с собой, хоть она еще и маленькая.

«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею
Фото. В Кыргызстане играют в хоккей
«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею
Фото. В Кыргызстане играют в хоккей
«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею
Фото. В Кыргызстане играют в хоккей
«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею
Фото. В Кыргызстане играют в хоккей
«У детей появились другие интересы». Как в Кыргызстане приобщают детей к хоккею
Фото. В Кыргызстане играют в хоккей

 
 
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане решили сделать хоккей массовым. В городах строят ледовые арены, а в селах заливают катки, где проводят тренировки детские...
 
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