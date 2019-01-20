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Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион
Новости Беларуси. В Минске начали подготовку территории для строительства национального футбольного стадиона. Арена появится в районе улицы Ванеева и Партизанского проспекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Территория считается парковой зоной, поэтому сейчас представители городской флоры занимаются пересадкой крупных деревьев, чтобы сохранить для будущего поколения чистый климат. Материал Александра Лучонка.
«Оптимал» – так называется этот немецкий агрегат. Машина на строительных полях будущего национального стадиона работает под пристальным руководством оператора. Именно этот союз позволяет многолетним деревьям обрести новое место жительства. Быстро и без вреда.
Сперва спецтехника готовит лунку для посадки. Это занимает буквально несколько минут. Затем самое интересное. Острые ковши создают чашу и аккуратно вгрызаются в землю. Лопасти уходят приблизительно на метр вглубь. Именно здесь этот саженец когда-то пустил первые корни.
Алексей Шевцов, водитель государственного предприятия «Зеленстрой Заводского района Минска»:
Гарантия, что дерево приживется, как нам рассказали, практическая 100 %-ная. Так площадь в 12 гектаров готовят к большой стройке.
Александр Лучонок, СТВ:
Новый стадион будет исключительно для любителей футбола. И как неоднократно обращали внимание СМИ, может претендовать на высокую оценку от УЕФА – в 4 звезды, как у «Камп Ноу», «Олд Траффорд» и уже реконструированного «Динамо».
Александр Степанов, заместитель главы Администрации Заводского района Минска:
Впереди большая работа. После пересадки деревьев начнется реконструкция и снос инженерных сетей.
Геннадий Люботынский, директор УКС Заводского района Минска:
Эксперты говорят, что пока точную дату окончания строительства, даже учитывая план и специфику, называть рано. В технологии возведения есть свои особенности. Но те, кто уже причастен к строительству, ждут начало того самого – первого матча – на который придут лично. Чтобы не только поддержать команды и игроков, но и убедиться, что счет в их пользу.
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Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион
Новости Беларуси. В Минске начали подготовку территории для строительства национального футбольного стадиона. Арена появится в районе улицы Ванеева и...
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