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Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

21.01.2019 21:50 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске начали подготовку территории для строительства национального футбольного стадиона. Арена появится в районе улицы Ванеева и Партизанского проспекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Территория считается парковой зоной, поэтому сейчас представители городской флоры занимаются пересадкой крупных деревьев, чтобы сохранить для будущего поколения чистый климат. Материал Александра Лучонка.

«Оптимал» – так называется этот немецкий агрегат. Машина на строительных полях будущего национального стадиона работает под пристальным руководством оператора. Именно этот союз позволяет многолетним деревьям обрести новое место жительства. Быстро и без вреда.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Сперва спецтехника готовит лунку для посадки. Это занимает буквально несколько минут. Затем самое интересное. Острые ковши создают чашу и аккуратно вгрызаются в землю. Лопасти уходят приблизительно на метр вглубь. Именно здесь этот саженец когда-то пустил первые корни.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Алексей Шевцов, водитель государственного предприятия «Зеленстрой Заводского района Минска»:
Есть нюансы. Узко подъезжать к деревьям. Технология новая, хорошая. Деревья хорошо приживаются.

Гарантия, что дерево приживется, как нам рассказали, практическая 100 %-ная. Так площадь в 12 гектаров готовят к большой стройке.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Александр Лучонок, СТВ:
Партизанский проспект с пересечением улицы Ванеева – именно в этом месте появится самая большая в стране футбольная арена. Новый стадион будет рассчитан на 33 тысячи зрительских мест. Планируется, что как раз здесь домашние матчи будет проводить национальная сборная.

Новый стадион будет исключительно для любителей футбола. И как неоднократно обращали внимание СМИ, может претендовать на высокую оценку от УЕФА – в 4 звезды, как у «Камп Ноу», «Олд Траффорд» и уже реконструированного «Динамо».

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Александр Степанов, заместитель главы Администрации Заводского района Минска:
Между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой заключено соглашение по реализации проекта – национальный футбольный стадион. В рамках проекта предусматривается максимальная пересадка зеленых насаж­дений в данном парке и в близлежащих кварталах застроенной территории.

Впереди большая работа. После пересадки деревьев начнется реконструкция и снос инженерных сетей.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Геннадий Люботынский, директор УКС Заводского района Минска:
Будут производиться работы по строительству всех необходимых коммуникаций, которые обеспечат инфраструктурой. Будут заменены частично сеть водопровода, заменены электрические сети и сети связи.

Эксперты говорят, что пока точную дату окончания строительства, даже учитывая план и специфику, называть рано. В технологии возведения есть свои особенности. Но те, кто уже причастен к строительству, ждут начало того самого – первого матча – на который придут лично. Чтобы не только поддержать команды и игроков, но и убедиться, что счет в их пользу.

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион

Ковш погружается в землю на метр. В Минске пересаживают деревья, чтобы построить национальный футбольный стадион
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске начали подготовку территории для строительства национального футбольного стадиона. Арена появится в районе улицы Ванеева и...
 
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