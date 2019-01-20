К 1000-летию любимого города запускаем свой - берестейский челлендж

Дорогие друзья, сейчас очень популярными становятся в социальных сетях и на популярном видеохостинге все различные «челленджи»* – этакий вызов для большинства с выполнением определенной задачи, например один из последних таких вирусных посланий для повторения это предложение опубликовать свои фото с разницей в 10 лет. Многие знаменитости по всему миру уже поддержали. А что если...





Запустить нечто подобное в направлении нашего юбиляра – в адрес любимого города, Бреста, который в этом году встречает свое 1000-летие. Попросту опубликовать у себя на страничке самое искреннее пожелание с коротким напутствием, прикрепив фотографию любимого места, достопримечательности, как современного, так и раритетное фото лет минувших. Возможно это какой-то уголок, который навеет вас на трогательное ностальгическое воспоминание, тот самый детский садик, школьный двор, традиционное место сбора друзей…

И конечно же, по всем правилам подобных вызовов не забываем о непременных атрибутах, хэштегах - #1000yearBrestchallenge #BrestBY1000

И еще, одна из главных задач в этом нелегком деле, привлечь к нашему берестейскому челленджу знаменитостей мирового уровня, только в этом случае мы сможем придать нашей затее более весомый статус и достичь наибольшего результата.

Ну что, поехали!)) Пошумим на всю планету на все последующие 1000 лет! ;)

* Челлендж (англ. Challenge) — жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей. Само слово челлендж обычно переводится как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов». Другие значения — «соревнование» и / или «спор», а иногда — «сложное препятствие» или «задание, требующее выполнения».