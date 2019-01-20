ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.

21.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

11 января 2019 17:02 10983

К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.

Автор: Эдуард Кидяев.

Администрация  филиала «Автобусный парк №1» информирует об изменении времени и схем движения маршрутов №25 и №3М. 

К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.

С 8 января 2019 года изменились время и схема движения маршрута №25 на маршрут №25А «КДП «Молодежный» — Краснослободский рудник». Изменяется время и схема движения маршрута №3М «КДП «Молодежный» — 3 РУ» с остановками: – ул. Октябрьская-3 – ул. Подольская – Поликлиника — ул. Судиловского (в обратном направлении) – ул. Молодежная и далее по своему маршруту.

В связи с данными изменениями теперь на маршруте №3М и на появившемся маршруте №25А можно добраться до остановки «Поликлиника» (т.е. до поликлиники №2). Ранее изменилась схема движения маршрутов №11, 13 и 1М, которые также курсируют через остановку «Поликлиника».

ИЗМЕНЁННОЕ РАСПИСАНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ МАРШРУТОВ (см. на фото)

К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.
К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.
К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.
К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации АП-1 г. Солигорска.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 января 2019 17:02 10983 К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и...
 
Новости дня
Новости разные
 
К 1000-летию любимого города запускаем свой - берестейский челлендж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика