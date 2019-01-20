К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.

С 8 января 2019 года изменились время и схема движения маршрута №25 на маршрут №25А «КДП «Молодежный» — Краснослободский рудник». Изменяется время и схема движения маршрута №3М «КДП «Молодежный» — 3 РУ» с остановками: – ул. Октябрьская-3 – ул. Подольская – Поликлиника — ул. Судиловского (в обратном направлении) – ул. Молодежная и далее по своему маршруту.



В связи с данными изменениями теперь на маршруте №3М и на появившемся маршруте №25А можно добраться до остановки «Поликлиника» (т.е. до поликлиники №2). Ранее изменилась схема движения маршрутов №11, 13 и 1М, которые также курсируют через остановку «Поликлиника».

