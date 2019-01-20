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К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.
21.01.2019 — Разное | Soligorsk News
11 января 2019 17:02 10983
К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и схема движения маршрутов №25 и №3М.
Администрация филиала «Автобусный парк №1» информирует об изменении времени и схем движения маршрутов №25 и №3М.
С 8 января 2019 года изменились время и схема движения маршрута №25 на маршрут №25А «КДП «Молодежный» — Краснослободский рудник». Изменяется время и схема движения маршрута №3М «КДП «Молодежный» — 3 РУ» с остановками: – ул. Октябрьская-3 – ул. Подольская – Поликлиника — ул. Судиловского (в обратном направлении) – ул. Молодежная и далее по своему маршруту.
ИЗМЕНЁННОЕ РАСПИСАНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ МАРШРУТОВ (см. на фото)
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации АП-1 г. Солигорска.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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11 января 2019 17:02 10983 К сведению жителей г. Солигорска! Изменилось время и...
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