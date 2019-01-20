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В Солигорске состоялось торжественное вручение серебряных медалей ФК «ШАХТЁР»
21.01.2019 — Разное | Soligorsk News
11 января 2019 1:55 3153
В Солигорске состоялось торжественное вручение серебряных медалей ФК "ШАХТЁР"
Они мужественно сражались весь сезон, чтобы сейчас, в межсезонье, получить заслуженные награды. Второе место – это прекрасный результат! В актовом зале «Беларуськалия» состоялась церемония награждения ФК «Шахтер» серебряными медалями чемпионата Беларуси по футболу-2018.
По традиции, все собравшиеся (а это футболисты, тренеры, болельщики, спонсоры, фанаты команды) вспомнили самые яркие и интересные эпизоды сезона. В этом им помог видеоролик. А затем ведущие Надежда Тимофеева и Денис Курьян объявили начало церемонии. Сначала поздравляли и награждали победителей в индивидуальных номинациях.
«Прорывом года» оказался Макс Эбонг. Парень стал играть в основном составе солигорской команды, отличился в молодежке, отметился важными голами. Поздравил Макса заместитель директора «Солигорского института проблем ресурсосбережения» знаменитый в городе Валерий Кириенко.
И вновь на экране – видео, но уже с десяткой лучших голов. Почему? Потому что следующий номинант — Сергей Баланович получил звание «Лучший гол сезона». Сергей много лет играет за нашу команду, и приятно, что именно наш футболист забил самый превосходный гол, по мнению болельщиков и федерации футбола. Его гол стал голом года в чемпионате (кстати говоря, в ворота соседей – ФК «Слуцк»). Парня поздравило руководство района: председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева и председатель Солигорского районного исполнительного комитета Олег Поскробко.
Футболисты умеют волшебно забивать голы, а настоящим волшебством владеют иллюзионисты. Фокусник Арсен Мелконян приобщил ребят к тайнам своей магии.
«Лучшим игроком по версии болельщиков» стал Элис Бакай. Его поздравили представители немецкой компании «Айкхофф» Йохан Крэнке и Николай Корунный. А вот у фанатов другое мнение о лучшей игре. «Лучший игрок по мнению футбольных фанатов» — Юлис Сзоке. Футболисты не остались в долгу, они ответили взаимным уважением и поздравили верного фана – Андрея Кривоблоцкого, который пропустил лишь один матч в сезоне. Директор футбольного клуба «Шахтер» Андрей Леончик вручил парню майку с номером 37 (именно столько игр посетил болельщик).
«Лучший игрок по версии игроков и тренеров» — Павел Рыбак. Это весьма значимое признание, ведь его выбрали профессионалы – те, кто прекрасно разбирается в футболе. Награду защитнику вручил председатель совета директоров ОАО «Трест «Шахтоспецстрой» Валерий Старцев.
От ветеранов солигорского футбола команду поздравил Юрий Ракинцев.
Церемонию завершил генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. Он поздравил футболистов с завершением сезона и пожелал им в следующем сезоне золотого чемпионства.
А футбольного золота солигорчане, действительно, с нетерпением ждут! Пусть 2019 будет еще более удачливым!
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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11 января 2019 1:55 3153 В Солигорске состоялось торжественное вручение...
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