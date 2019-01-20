

Коньки и лыжи для солигорчан напрокат. Где покататься и в какую сумму обойдется? Автор: Эдуард Кидяев.

Наконец-то зима по-настоящему вступила в свои права. И как тут высидеть дома, когда мороз и солнце дарят нам возможность заняться зимними видами спорта. Можно покататься на своих конках и лыжах. Однако и тем, у кого нет дома собственных лыж и коньков, не стоит переживать. В Солигорском районе организован прокат зимнего спортивного снаряжения. Если вы собираетесь воспользоваться этой услугой, не забывайте в пункты проката взять с собой паспорт

ЛЫЖ ХВАТИТ ВСЕМ!



Взять напрокат лыжи можно и в городе, и на селе. В сельской местности пункты проката организованы в деревне Долгое (ФОК), в городском поселке Старобин (ФОК), в агрогородке Величковичи (ФОК). В самом городе Солигорске прокат лыж осуществляется в центре туризма и краеведения детей и молодежи Солигорского района. Работает пункт проката лыж с 10 утра до 17 вечера во все дни недели, кроме понедельника.



Стоимость проката лыж зависит от возраста катающихся и от систем крепления, которыми оснащены лыжи. Так, один час проката на лыжах, оборудованных системой современного крепления NNN, обойдется взрослым в 10 рублей, детям – в 4 рубля 50 копеек, а цена за час проката лыж, оборудованных полужестким креплением Nordik Norm – 6 рублей для взрослых, 3 рубля для детей.



Выдаются лыжи в том случае, если величина снежного покрова достигнет более 10 сантиметров.







КАТКИ И КОНЬКИ



К концу нынешней недели, к старому Новому году, в Солигорске и Солигорском районе появится множество катков под открытым небом. Основной городской каток сменит свое традиционное место дислокации. Он уже не будет находиться на центральной площади города, а перебазируется в район средней школы №3. Заливать катки также планируется в районе школ №5, № 8, №11, гимназии №1.



Появятся катки и для сельчан: в Гоцке, Новополесском, Хоростово, Октябре. Для тех, кто хочет позаниматься любительским хоккеем, оборудуют хоккейные коробки. Они разместятся в Старобине ( в районе ФОКа), в агрогородке Долгое, в Солигорске на улице Богомолова.



Стоимость проката коньков- 5 рублей за час для взрослых, 3 рубля за час – для детей.



Приятных зимних вам катаний!











Благодарим за информацию председателя Солигорского физкультурно-спортивного комплекса Александра Мешковского.

Автор статьи: Светлана ЧЕРКОВСКАЯ.