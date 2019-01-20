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Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

21.01.2019 23:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сильнейшие фигуристы Старого Света в одном месте и на одном льду. «Минск-Арена» готовится принять чемпионат Европы.

Участники уже начали прибывать в белорусскую столицу. В Национальном аэропорту «Минск» уже встретили сборную России. Наши соседи заявлены во всех видах и прилетели максимальным составом. Так, за сборную выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

И сегодня же, 21 января, в Минск прилетел легендарный Хавьер Фернандес. Для него белорусский старт будет особенным: нынешней весной титулованный испанец завершит карьеру. Так что в Минске Фернандес наверняка рассчитывает стать семикратным чемпионом Европы.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

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В Минск сегодня прибыла и звездная делегация сборной Франции. В ближайшие дни фигуристы опробуют лед «Минск-Арены», а уже 23 января стартует соревновательная программа.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сильнейшие фигуристы Старого Света в одном месте и на одном льду. «Минск-Арена» готовится принять чемпионат Европы. Участники уже начали...
 
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