Проект комплекса у гостиницы «Беларусь» в Минске не прошел экспертизу. Его судьбу решит президент

Многофункциональный молодежный центр на Сторожевской, 11 должны были сдать в эксплуатацию к концу 2019 года. Но строить его так и не начали. Сначала выяснилось, что на территорию его размещения не согласован ПДП, потом - что он не прошел экспертизу. Все это перенесло начало строительства на неопределенный срок. Теперь же стало известно: судьбу объекта, для реализации которого найден инвестор, может решить только Александр Лукашенко. Читайте почему.



Изображение ООО «Воробьев и партнеры»

К то собирался строить и почему не получилось?

О том, что возле гостиницы «Беларусь» хотят построить многофункциональный комплекс минчане узнали в феврале 2018 года. Это было, напомним, как раз накануне обсуждения влияния объекта на экологию района.

На обсуждении и выяснилось: на территорию его строительства не согласован проект детального планирования (ПДП). А в конце апреля 2018-го, из-за того, что проект молодежного развлекательного комплекса не прошел экологическую экспертизу, старт строительства, намеченный на начало лета, был отменен.

Напомним, заказчиком многофункционального молодежного комплекса выступало ЗАО «Комкон». Ему с 1993 года принадлежал участок с подземным бункером, расположенным возле гостиницы «Беларусь». Потом был архитектурный конкурс на предмет того, что здесь построить, но в связи с финансовыми вопросами это дело откладывалось до 2014 года, когда «Комкон» получило разрешение столичной мэрии на проектно-изыскательские работы.



Изображение ООО «Воробьев и партнеры»

Запроектировала объект известная компания «Воробьев и Партнеры» (она выиграла конкурс на проектирование этого здания еще в 1995 году), а Научно-методическая рада при Минкульте дала свое добро на размещение комплекса возле «Беларуси».

На тормоз проект был поставлен весной 2018 года.

Что происходило все это время?

Выяснилось, что 22 июня 2018 года «Комкон» получило положительное заключение экологической экспертизы, но с особым условием реализации — размещение объекта возможно после согласования и утверждения ПДП на эту территорию.

Но ПДП, как оказалось, все еще не утвержден.



Изображение ООО «Воробьев и партнеры»

В «Комконе» рассказали, что в июле 2018 года проект был направлен в «Главгосстройэкспертизу».

— Практически два месяца велась работа над проектом, вносились изменения по замечаниям и рекомендациям специалистов-экспертов, однако проект не смог пройти экспертизу. В начале октября 2018 года перед нами были поставлены вопросы, которые мы не смогли устранить простым внесением изменений в проект, — рассказали в «Комконе» и признались, что по вопросам, отраженным в заключении государственной экспертизы, попросили помощи города.



Изображение ООО «Воробьев и партнеры»

С удьбу объекта решит президент

В начале ноября 2018 года в Мингорисполкоме действительно собирались по вопросу «Комкона».

— На оперативном совещании у [экс]-мэра (Андрея Шорца. - Прим. TUT.BY) все заинтересованные организации высказали общее мнение о необходимости реализации проекта в согласованных параметрах, — рассказали в «Комконе». — Проект был поддержан Минкультом, Мингорисполкомом и Минстройархитектуры, а также органами Госстройэкспертизы, главным архитектором Минска.



Изображение ООО «Воробьев и партнеры»

По итогу встречи Мингорисполком сообщил «Комкону», что для принятия решения он обратился к главе государства.

— В настоящий момент наша компания и иностранный инвестор ожидаем решение Мингорисполкома о дальнейшей реализации проекта. Ориентировочная стоимость архитектурного проекта — около 20 миллионов евро. Это прямые иностранные инвестиции в Беларусь компании UAB Capital City Group (Lt), которые позволят повысить благосостояние граждан, построить городскую транспортную и инженерную инфраструктуры, а также улучшить облик Минска. Это и многое другое будет выполнено в случае принятия положительного решения и поддержке нашего проекта.

Что еще хотят строить рядом?

К слову, в начале этого года стало известно, что между Свислочью и гостиницей «Беларусь» планируется строительство общественно-культурного комплекса. Концепцией освоения этой территории тоже занималась компания «Воробьев и партнеры». Согласно ей, тут можно построить многофункциональный конгресс-холл. Вот такую визуализацию (с учетом возможного появления рядом комплекса «Комкона») предоставили архитекторы в мэрию.



Изображение: архитектурное бюро Воробьева

Правда, пока эта концепция не нашла поддержки у главного архитектора Минска. Предложенный объект посчитали слишком объемным для территории, осваивать которую президент советовал аккуратно.