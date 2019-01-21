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Крымский блогер о Минске: "Если сюда зайдет Россия, то не будет этого замечательного места"
Иллюстративное фото
Некоторые его мысли довольно нестандартны и любопытны. Приводим отрывки из его поста на сайте
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За эти четыре дня я не смог найти абсолютно ничего, что меня бы лично раздражало или было неприятно. Честно, я пытался найти то, что мне бы хотелось покритиковать, но не смог. Те, кто следили за моей поездкой по ленте Фейсбука, часто задавали вопрос: «Ну что там не так?» И я не смог найти на него ни одного ответа!!!!
Хотя было несколько моментов, на которые я обратил внимание. Страна довольно большая по европейским меркам, но вот, как мне показалось, по сравнению с Москвой или Киевом тут гораздо меньше людей и нет достаточно энергии, драйва на прорывы и подвиги. А может они и не нужны эти прорывы, и подвиги? Видимо такова энергетика людей, которые здесь живут.
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На перекрестках города я не замечал автоджигитов, которые готовы вас снести на пешеходном переходе, пешеходов всегда пропустят и вообще, в Минске водители очень аккуратные, и вежливые по сравнению с Москвой, и особенно с Киевом.
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(В аэропорту) удивило отсутствие досмотра пассажиров и багажа на входе в аэропорт. Это вполне объяснимо. В Беларуси нет терроризма как явления, и надеюсь, они никогда с этой бедой не столкнутся. Досмотр идет при выходе на посадку, но без фанатизма и не спеша.
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Проезд на метро при покупке разового жетона стоит около 20 (российских – прим.) рублей. Если по проездному, то гораздо дешевле. Давайте сравним со стоимостью проезда в московском метро при покупке разовой поездки….Почему дешевле? Вот один из ответов. Сравните турникет в московском метро и минском. В Москве кто-то уверенно осваивает бюджет…
(В метро) очень не понравилась навигация, она ужасная и нечитаемая…
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Минск надо сравнивать с Киевом и Москвой. Белорусская столица – это пример того, как надо было развивать город, а не насиловать его, как это сделали с Москвой.
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В магазинах цены ниже, чем в России на 20-30%, качество продукции лучше, продукты очень вкусные, но вот крымских и российских вин я на полках не увидел, что очень огорчило.
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Гуляя по Минску, я заходил в несколько храмов и говорил с прихожанами о том, что происходит сейчас на Украине и что они об этом думают. Ни один мой собеседник не поддержал тот церковный раскол, который там произошел. И здесь симпатии белорусов, как я понял, на стороне РПЦ.
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С особым интересом я смотрел на надписи и вывески. Они на русском, белорусском, английском и китайском языках. Логики распределения надписей по языку я не увидел, да особо этим вопросом, видимо, никто не заморачивается. В столице 99,99% говорят на русском языке. И общаясь с минчанами, я понял, что они не видят в этом проблемы.
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По моему личному мнению, белорусский язык ближе к украинскому, чем к русскому и мне, кто немного знает украинскую мову, надписи были абсолютно понятны. В книжных магазинах большинство литературы на русском языке, но около 10% на белорусском.
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По словам продавцов, а был я в нескольких магазинах, книги на белорусском языке пользуются больше спросом у молодежи, особенно классика. Заходя в столичный общепит, я наблюдал за молодежью, с некоторыми говорил, задавал иногда провокационные вопросы. Для них родной язык – как белорусский, так и русский, многие из них любят национальную культуру, интересуются российской. На вопрос, как они относятся к России и возможной более тесной интеграции, многие отвечали положительно, говоря, что Россия и Беларусь два близких государства, и мы два братских народа.
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Выскажу личное мнение – проблемы русского языка я в Минске не увидел, есть здоровый национализм и есть довольно теплое отношение к России, и нам, как к братскому народу.
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Некоторые мои собеседники не очень воспринимали слово Батька, которым мы в России величаем Александра Григорьевича, особенно те, кто до 35-40 лет. Люди старшего поколения к нему относятся с придыханием, говоря, что именно благодаря ему удалось сохранить многое из Советского прошлого и его отполировать до блеска с учетом нынешних реалий.
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Большинство тех, с кем я пообщался — за более тесную интеграцию с Россией, так как они не видят в этом угрозы, а только перспективы, с чем я лично не очень согласен. Если сюда зайдет Россия, то увы, не будет этого замечательного места(( Попрет российский бизнес, попрет «Единая Россия», будет поглощать, сжирать и опять же, толпы мигрантов из Средней Азии рванут сюда. Я уверен, что баланс должен быть сохранен таким, каким он есть сейчас.
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Если честно, то мне захотелось жить в Беларуси, только как без меня Крым? Приезжать я сюда обязательно буду, весной или летом и обязательно на машине. Беларусь достойная альтернатива Украине, куда россиянам ездить опасно, да и до Минска гораздо ближе, и удобнее.
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Российский блогер описал свои впечатления от посещения белорусской столицы.
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