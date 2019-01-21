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Белорусов в этом году планируют оштрафовать почти на 135 миллионов рублей
Фото: nn.by
Всего неналоговые доходы бюджета-2019 составят 2,8 млрд рублей. Они включают в себя: доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (60,2%), доходы от осуществления приносящей доходы деятельности (15,7%), штрафы (4,8%); прочие неналоговые доходы (19,3%).
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Всего неналоговые доходы бюджета-2019 составят 2,8 млрд рублей.
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