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В Абхазии российский БТР сорвался в ущелье, погибли несколько военнослужащих

21.01.2019 23:26 — Разное | UDF  
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Стоп-кадр видео очевидца
Появилось видео с места падения бронетранспортера с российскими военнослужащими в Абхазии. Инцидент произошел 18 января.

При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации БТР-80 опрокинулся в ущелье, сообщает РИА Новости.

Трое человек погибли на месте, еще двое пострадали. Их эвакуировали на вертолетах в окружной военный госпиталь.

 
 
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Появилось видео с места падения бронетранспортера с российскими военнослужащими в Абхазии.
 
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