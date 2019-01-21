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В Абхазии российский БТР сорвался в ущелье, погибли несколько военнослужащих
Стоп-кадр видео очевидца
При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации БТР-80 опрокинулся в ущелье, сообщает
Трое человек погибли на месте, еще двое пострадали. Их эвакуировали на вертолетах в окружной военный госпиталь.
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Появилось видео с места падения бронетранспортера с российскими военнослужащими в Абхазии.
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