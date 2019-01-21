В Абхазии российский БТР сорвался в ущелье, погибли несколько военнослужащих



Стоп-кадр видео очевидца

При следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации БТР-80 опрокинулся в ущелье, сообщаетТрое человек погибли на месте, еще двое пострадали. Их эвакуировали на вертолетах в окружной военный госпиталь.