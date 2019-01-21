Мобильники для школьников все же вредны

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Дети в возрасте до девяти лет, которые уже имеют собственный мобильный телефон, хуже учатся в школе по сравнению с теми, кто обзавелся гаджетом в более позднем возрасте. Такие выводы содержатся в докладе ирландского Института экономических и социальных исследований (ESRI), пишет ТАСС.Наша цель состояла в том, чтобы определить влияние мобильного телефона на успешность школьников младших классов, говорится в докладе ESRI.– отмечают эксперты ESRI.В исследовании участвовали 8,5 тысяч детей из разных школ и социальных групп. Ученые сравнили показатели успеваемости тех школьников, кто обзавелся мобильным телефоном до девятилетнего возраста, с теми, у кого на тот момент телефонов еще не было. Выяснилось, что результаты математических тестов в первой группе на 4-5% ниже, чем во второй. По гуманитарным предметам прослеживалась та же закономерность, сообщили авторы доклада, хотя в этом случае количественные показатели не были приведены. Исследователи также установили, что в семьях с меньшим доходом и уровнем образования, дети обзаводятся собственными гаджетами в более раннем возрасте.– отмечается в заключении доклада.Исследователи выразили надежду, что результаты их работы будут приняты во внимание министерством образования и навыков Ирландии. Сейчас, напоминают они, это ведомство проводит серию общественных консультаций с участием педагогов и родителей, чтобы выработать общее отношение к той роли, которая должна отводиться гаджетам у школьников младших классов. Пока возрастной порог для использования мобильных устройств на территории школ регулируется произвольно каждым учебным заведением.