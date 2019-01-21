ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильники для школьников все же вредны

21.01.2019 23:18 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрация: belsat.eu
В докладе ирландского Института экономических и социальных исследований отмечается, что особенно пагубно гаджеты влияют на концентрацию внимания ребенка и его память.

Дети в возрасте до девяти лет, которые уже имеют собственный мобильный телефон, хуже учатся в школе по сравнению с теми, кто обзавелся гаджетом в более позднем возрасте. Такие выводы содержатся в докладе ирландского Института экономических и социальных исследований (ESRI), пишет ТАСС.

Наша цель состояла в том, чтобы определить влияние мобильного телефона на успешность школьников младших классов, говорится в докладе ESRI.

«Смартфоны и другие гаджеты активно и массово вошли в жизнь. Закономерно предположить, что влияние этих устройств особо важно в том возрасте, когда навыки чтения, письма и счета еще только формируются. Попытки подобных исследований предпринимались уже во многих странах, и было установлено, в частности, что наличие мобильного телефона негативно влияет на концентрацию внимания ребенка и его память», – отмечают эксперты ESRI.

В исследовании участвовали 8,5 тысяч детей из разных школ и социальных групп. Ученые сравнили показатели успеваемости тех школьников, кто обзавелся мобильным телефоном до девятилетнего возраста, с теми, у кого на тот момент телефонов еще не было. Выяснилось, что результаты математических тестов в первой группе на 4-5% ниже, чем во второй. По гуманитарным предметам прослеживалась та же закономерность, сообщили авторы доклада, хотя в этом случае количественные показатели не были приведены. Исследователи также установили, что в семьях с меньшим доходом и уровнем образования, дети обзаводятся собственными гаджетами в более раннем возрасте.

«Мобильные телефоны, как средство коммуникации, обладают несомненными удобствами, однако очевидно и то, что когда речь идет о малолетних пользователях, побочные негативные моменты не стоит недооценивать. Наш вывод: чем позже школьник получит в пользование телефон – тем лучше», – отмечается в заключении доклада.

Исследователи выразили надежду, что результаты их работы будут приняты во внимание министерством образования и навыков Ирландии. Сейчас, напоминают они, это ведомство проводит серию общественных консультаций с участием педагогов и родителей, чтобы выработать общее отношение к той роли, которая должна отводиться гаджетам у школьников младших классов. Пока возрастной порог для использования мобильных устройств на территории школ регулируется произвольно каждым учебным заведением.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особенно пагубно гаджеты влияют на концентрацию внимания ребенка и его память.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь подняла тарифы на транзит нефти из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Полымя
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика