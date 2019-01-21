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Беларусь подняла тарифы на транзит нефти из России
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В пресс-релизе ведомство отметило, что определение тарифов осуществляется в строгом соответствии с двусторонними соглашениями Беларуси и России. Пересмотр тарифов имеет плановый характер и происходит ежегодно, сообщает
Тарифы меняются с учетом среднегодового индекса потребительских цен, определенного параметрами прогноза социально-экономического развития России (на 2019 год – 4,6%), увеличенного на 3%.
Таким образом, на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по белорусским магистральным трубопроводам проиндексированы на 7,6%.
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МАРТ определил тарифы на услуги по транспортировке российской нефти.
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