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Беларусь подняла тарифы на транзит нефти из России

21.01.2019 23:16 — Разное | UDF  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило тарифы на услуги по транспортировке российской нефти по белорусским магистральным трубопроводам.

В пресс-релизе ведомство отметило, что определение тарифов осуществляется в строгом соответствии с двусторонними соглашениями Беларуси и России. Пересмотр тарифов имеет плановый характер и происходит ежегодно, сообщает mart.gov.by.

Тарифы меняются с учетом среднегодового индекса потребительских цен, определенного параметрами прогноза социально-экономического развития России (на 2019 год – 4,6%), увеличенного на 3%.

Таким образом, на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по белорусским магистральным трубопроводам проиндексированы на 7,6%.

 
 
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МАРТ определил тарифы на услуги по транспортировке российской нефти.
 
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