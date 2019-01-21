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"Володя, отпусти девку!" Белорусы жалеют Настю Рыбку

21.01.2019 23:13 — Разное | UDF  
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Тема, которая за последние несколько дней буквально взорвала отечественный, да и не только, интернет. Настя Рыбка, ее освобождение из таиландской тюрьмы и повторный арест уже в московском аэропорту «Шереметьево».

Белорусы вступились за Настю Рыбку и предложили выгнать российского посла

Некоторые говорят – столько шумихи из ничего! Некоторые пользователи пишут, что здесь даже нечего обсуждать – проститутка, российский олигарх – что тут интересного? Между прочим, многие из белорусов сочувствует нашей землячке. Пользователь Николай Дзнеладзе пишет в «Фейсбуке»:

«Мне кажется, суть этой истории не в Насте Рыбке. А в том, что российский олигарх сделал заказ. И теперь девушку (плевать, чем она занимается) сгноят в тюрьме. В следующий раз это уже может быть и не Настя Рыбка, а обычный человек».


Жаль Настю Рыбку и пользователю «Фейсбука» Александру Бульбашову:

«Серьезно! Мне жаль эту молодую дуру. И я надеюсь, что с ней все будет хорошо, и она успеет вернуться в Беларусь живой и здоровой до начала президентской кампании. И если она решит участвовать в выборах, то я буду голосовать за нее. Почему? Ведь Настя – честный человек и не скрывает, что она обычная проститутка, чего нельзя сказать о многих других кандидатах».


Навальный сообщил о доказательствах того, что Дерипаска заказал тюрьму для Рыбки

Между прочим, проголосовать за Настю Рыбку Бульбашов в ближайшем будущем вряд ли сможет, так как та уже открестилась от своих президентских амбиций, а значит, не создаст конкуренцию Александру Лукашенко. В результате глава Беларуси даже заступился за девушку перед Владимиром Путиным. Правда, только в якобы подслушанном журналистом Радио «Свобода» Алесем Пилецким разговоре.

«Володя, отпусти девку!» – говорит Лукашенко в импровизированном диалоге.

Задержание белоруски Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, незаконно, считают авторы соответствующей петиции. В связи с такой ситуацией белорусы собирают подписи в интернете за высылку посла России с территории Беларуси и отзыве белорусского посла из Москвы. Под обращением в Администрацию президента, а также в Министерство иностранных дел Беларуси на сайте «Уютный город» подписалось уже почти 200 человек. Беседуем с автором петиции, блогером Евгением Липковичем.

"А что случится, если вдруг своими откровениями решит поделиться Алина Кабаева?"

 
 
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Тема, которая за последние несколько дней буквально взорвала отечественный, да и не только, интернет.
 
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