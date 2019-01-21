"Володя, отпусти девку!" Белорусы жалеют Настю Рыбку

«Мне кажется, суть этой истории не в Насте Рыбке. А в том, что российский олигарх сделал заказ. И теперь девушку (плевать, чем она занимается) сгноят в тюрьме. В следующий раз это уже может быть и не Настя Рыбка, а обычный человек».

«Серьезно! Мне жаль эту молодую дуру. И я надеюсь, что с ней все будет хорошо, и она успеет вернуться в Беларусь живой и здоровой до начала президентской кампании. И если она решит участвовать в выборах, то я буду голосовать за нее. Почему? Ведь Настя – честный человек и не скрывает, что она обычная проститутка, чего нельзя сказать о многих других кандидатах».

Некоторые говорят – столько шумихи из ничего! Некоторые пользователи пишут, что здесь даже нечего обсуждать – проститутка, российский олигарх – что тут интересного? Между прочим, многие из белорусов сочувствует нашей землячке. Пользовательпишет в «Фейсбуке»:Жаль Настю Рыбку и пользователю «Фейсбука»Между прочим, проголосовать за Настю Рыбку Бульбашов в ближайшем будущем вряд ли сможет, так как та уже открестилась от своих президентских амбиций, а значит, не создаст конкуренцию Александру Лукашенко. В результате глава Беларуси даже заступился за девушку перед. Правда, только в якобы подслушанном журналистом Радио «Свобода»разговоре.– говорит Лукашенко в импровизированном диалоге.Задержание белоруски, более известной как Настя Рыбка, незаконно, считают авторы соответствующей петиции. В связи с такой ситуацией белорусы собирают подписи в интернете за высылку посла России с территории Беларуси и отзыве белорусского посла из Москвы. Под обращением в Администрацию президента, а также в Министерство иностранных дел Беларуси на сайте «Уютный город» подписалось уже почти 200 человек. Беседуем с автором петиции, блогером