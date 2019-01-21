Навальный сообщил о доказательствах того, что Дерипаска заказал тюрьму для Рыбки

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Действующие лица: Олег Дерипаска и некий Игорь/Евгений

Ссылки на выложенные в ютьюб аудиозаписи, как рассказал Навальный, ему прислали анонимно. Подлинность этих материалов, по его мнению, подтверждает не только сравнение голосов, но и тот факт, чтоподал в Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае (по месту своей регистрации) иски с требованием заблокировать доступ к этим файлам, передаетРечь идет о трех записях — на одной из них обсуждается захват предприятия по производству бутилированной воды, а две другие связаны с. В частности, на одной из записей некие Татьяна, Георгий и Уильям говорят об аресте Рыбки в Таиланде. Георгий настаивает на том, что участников секс-тренинга, в том числе Рыбку, «нужно посадить», хотя Уильям отмечает, что столь жесткое наказание по законам Таиланда им не грозит. Георгий в разговоре указывает, что участников секс-тренинга можно обвинить в незаконной предпринимательской деятельности.Когда Рыбку, тренера по личностному развитиюи других участников секс-тренинга задержали в Таиланде в феврале 2018 года, их обвинили именно в незаконном предпринимательстве (в апреле по этой статье они были оправданы). Затем обвинение изменили на предоставление услуг сексуального характера (фигуранты дела признали свою вину и получили условные сроки).Навальный утверждает, что Татьяна, участвовавшая в разговоре с Георгием и Уильямом, — это, генеральный секретарь российского отделения «Международной торговой палаты», тесно связанной с Дерипаской. Георгий, по версии, — это, бывший пресс-секретарь посольства России в США, член совета директоров «Базового элемента» и советник Дерипаски.Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в феврале 2018 года опубликовал расследование об отдыхе Олега Дерипаски на яхте с российским вице-премьером. Расследование во многом базировалось на фотографиях и видео, опубликованных Настей Рыбкой, которая была на этой яхте. Вскоре Рыбку задержали в Таиланде. Она связывала свой арест с расследованием ФБК.Настю Рыбку (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) должны были из Таиланда депортировать в Беларусь, гражданкой которой она является, рейсом с пересадкой в Москве. В аэропорту Шереметьево Рыбка и Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) были задержаны. Как заявила полиция, Рыбку и Лесли задержали по делу о вовлечении в проституцию, которое завели по заявлению их бывшей соратницы. 19 января на суде, который должен был избрать меру пресечения, Рыбка принесла извинения Олегу Дерипаске, заявив, что «ею воспользовались».