|
Навальный сообщил о доказательствах того, что Дерипаска заказал тюрьму для Рыбки
Фото: ТАСС
Ссылки на выложенные в ютьюб аудиозаписи, как рассказал Навальный, ему прислали анонимно «пару месяцев назад». Подлинность этих материалов, по его мнению, подтверждает не только сравнение голосов, но и тот факт, что Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае (по месту своей регистрации) иски с требованием заблокировать доступ к этим файлам, передает
Речь идет о трех записях — на одной из них обсуждается захват предприятия по производству бутилированной воды, а две другие связаны с Настей Рыбкой. В частности, на одной из записей некие Татьяна, Георгий и Уильям говорят об аресте Рыбки в Таиланде. Георгий настаивает на том, что участников секс-тренинга, в том числе Рыбку, «нужно посадить», хотя Уильям отмечает, что столь жесткое наказание по законам Таиланда им не грозит. Георгий в разговоре указывает, что участников секс-тренинга можно обвинить в незаконной предпринимательской деятельности.
Действующие лица: Олег Дерипаска и некий Игорь/Евгений
Когда Рыбку, тренера по личностному развитию Алекса Лесли и других участников секс-тренинга задержали в Таиланде в феврале 2018 года, их обвинили именно в незаконном предпринимательстве (в апреле по этой статье они были оправданы). Затем обвинение изменили на предоставление услуг сексуального характера (фигуранты дела признали свою вину и получили условные сроки).
Навальный утверждает, что Татьяна, участвовавшая в разговоре с Георгием и Уильямом, — это Татьяна Монэгэн, генеральный секретарь российского отделения «Международной торговой палаты», тесно связанной с Дерипаской. Георгий, по версии Алексея Навального, — это Георгий Оганов, бывший пресс-секретарь посольства России в США, член совета директоров «Базового элемента» и советник Дерипаски.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в феврале 2018 года опубликовал расследование об отдыхе Олега Дерипаски на яхте с российским вице-премьером Сергеем Приходько. Расследование во многом базировалось на фотографиях и видео, опубликованных Настей Рыбкой, которая была на этой яхте. Вскоре Рыбку задержали в Таиланде. Она связывала свой арест с расследованием ФБК.
Настю Рыбку (настоящее имя — Анастасия Вашукевич) должны были из Таиланда депортировать в Беларусь, гражданкой которой она является, рейсом с пересадкой в Москве. В аэропорту Шереметьево Рыбка и Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) были задержаны. Как заявила полиция, Рыбку и Лесли задержали по делу о вовлечении в проституцию, которое завели по заявлению их бывшей соратницы. 19 января на суде, который должен был избрать меру пресечения, Рыбка принесла извинения Олегу Дерипаске, заявив, что «ею воспользовались».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настю Рыбку должны были из Таиланда депортировать в Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)