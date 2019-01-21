ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга

21.01.2019 22:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая выпустила дебютный сборник стихотворени "#стихимысличувства". Многие из них родились в голове Анфисы после трагедии, которая случилась с Жанной Фриске.

Стихи Анфиса Чехова писала с детства. Но охоту продолжать служить музе поэзии Евтерпе отбил папа будущей телезвезды. "Мы отправились отдыхать, и он дал задание сочинить поэму, – вспоминает с грустью Анфиса. – Но под давлением это трудно, ведь я боялась не оправдать его надежд. Так желание и пропало".

Желание писать вернулась в подростковом возрасте – во время первой влюбленности. Но наивные стихи Чеховой с юношескими рифмами про любовь-морковь многим слушателям показалась наивными – так Анфиса Чехова поняла, что надо заканчивать.

"Ситуация изменилась, когда не стало Жанны Фриске, – цитирует Чехову StarHit. – Видимо, от эмоций, переживаний из меня буквально летели сотни строк, и то, что я считала забытым, всплыло вновь. Вдохновение приходит внезапно... Например, подруга рассказала какую-нибудь историю, которая впечатлила, или просто еду, смотрю по сторонам, или во время путешествий, да даже сидя в ресторане". С тех пор ее жизнь круто переменилась.


Напомним Жанна Фриске скончалась от рака мозга в 2015 году. Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее. Вокалистке было всего 40 лет. Близкие знаменитости не помнили себя от горя. У вокалистки остался сын Платон. Сейчас мальчик живет со своим папой телеведущим Дмитрием Шепелевым. После похорон Жанны разгорелся грандиозный скандал. Благотворительный фонд, собиравший средства на лечение артистки, подал иск на ее наследников, требуя вернуть организации порядка 21 миллиона рублей. Теперь семья Фриске судится с организацией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая выпустила дебютный сборник стихотворени "#стихимысличувства".
 
Новости дня
Новости разные
 
Рейтинг автомобилей, которые продают со слезами на глазах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Полымя
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика