Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга



Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com

Стихиписала с детства. Но охоту продолжать служить музе поэзии Евтерпе отбил папа будущей телезвезды.вспоминает с грустью Анфиса. –Желание писать вернулась в подростковом возрасте – во время первой влюбленности. Но наивные стихи Чеховой с юношескими рифмами про любовь-морковь многим слушателям показалась наивными – так Анфиса Чехова поняла, что надо заканчивать.цитирует ЧеховуС тех пор ее жизнь круто переменилась.Напомнимскончалась от рака мозга в 2015 году. Артистка боролась за жизнь, лечилась за границей, но болезнь оказалась сильнее. Вокалистке было всего 40 лет. Близкие знаменитости не помнили себя от горя. У вокалистки остался сын Платон. Сейчас мальчик живет со своим папой телеведущим. После похорон Жанны разгорелся грандиозный скандал. Благотворительный фонд, собиравший средства на лечение артистки, подал иск на ее наследников, требуя вернуть организации порядка 21 миллиона рублей. Теперь семья Фриске судится с организацией.