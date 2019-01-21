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Рейтинг автомобилей, которые продают со слезами на глазах

21.01.2019 22:51 — Разное | UDF  
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Ford Expedition
Американское аналитическое агентство iSeeCars провело исследование, чтобы выяснить, какие новые автомобили дольше всего задерживаются в руках первых покупателей.

Эксперты пришли к выводу, что дольше всего американцы не хотят расставаться с кроссоверами и внедорожниками. Проанализировав статистику продаж более 6 млн автомобилей, получивших второго владельца, исследователи выяснили, что средний срок пребывания в одних руках автомобиля из первой десятки составляет 8,5 лет.

На двух первых местах обосновались кроссовер Ford Expedition и спортивное купе Chevrolet Corvette. Прием Corvette является в десятке единственной спортивной моделью, с которой владельцы расстаются с неохотой.

Третье место занял внедорожник Toyota Sequoia, созданный на базе пикапа Tundra, горячо любимого и в нашей стране. Он не так много проиграл лидерам рейтинга — его продают спустя 8,9 года. На четвертой позиции еще одна Toyota — 4Runner, среднеразмерный кроссовер, время владения которым в среднем составляет 8,8 года.

Замкнул пятерку Toyota Avalon — бизнес-седан, популярный в США. Ford Explorer и полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban меняют хозяев в среднем через 8,4 года, Honda Accord, Ford Taurus и Honda Odyssey перепродаются в среднем через 8,3 года.

Если же говорить о брендах, то здесь по времени владения превалирует Toyota — 7,8 года. Далее следуют Acura (7,6 года), Subaru (7,3 года), Chrysler (7,3 года), Dodge/Ram (7,2 года), Chevrolet (7,2 года), Ford (7,2 года), Mitsubishi (7,1 года), Porsche (7 лет).

 
 
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Какие новые автомобили дольше всего задерживаются в руках первых покупателей.
 
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