Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин негативно высказался о россиянах в письме, адресованном одному из болельщиков. Его слова приводит издание «Невские новости».



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Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов» и призвал болельщика не обращать внимания на «мнение народа» относительно ситуации, в которой он находится. Футболист подытожил письмо словами «Зенит — чемпион».

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Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты пробудут под стражей минимум до 8 февраля. Арест был продлен 5 декабря 2018 года.

В октябре Кокорин и Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.