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Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин
Кокорин сравнил россиян со «стадом баранов» и призвал болельщика не обращать внимания на «мнение народа» относительно ситуации, в которой он находится. Футболист подытожил письмо словами «Зенит — чемпион».
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
В октябре Кокорин и Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем в кафе напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин негативно высказался о россиянах в письме, адресованном одному из болельщиков. Его слова приводит издание...
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