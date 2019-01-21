Рынок труда: дефицит трудовых ресурсов может помешать росту экономики





По причине неблагоприятной демографии количество занятых в экономике граждан Беларуси продолжит сокращаться. В свою очередь, нехватка трудовых ресурсов может привести к ограничению экономического роста.

Численность трудоспособного населения в Беларуси сокращается уже несколько лет. Это обусловлено двумя причинами: старением населения и тем, что белорусы уезжают на заработки за рубеж. Предполагается, что ни по одной из этих причин улучшения пока ждать не стоит.

Как признает экономист, эксперт исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова, такая мера как повышение пенсионного возраста скорее направлена на решение текущих проблем, но полностью их не решает.

«К тому же люди продолжают уезжать, к примеру, в ту же Польшу. И если мы сравним две страны, нашу и соседнюю, то нужно учитывать, что разница в благосостоянии между ними продолжает расти. Разрыв этот будет только увеличиваться, потому что в Беларуси очень низкие темпы роста, в то время как Польша растет очень интенсивно и испытывает нехватку рабочей силы, а демографические проблемы там схожи с нашими. Поэтому в соседней стране рады белорусским работникам», – сказала эксперт.

Единственный выход в данной ситуации экономист видит в привлечении мигрантов. Вопрос только в том, насколько это реалистично.

«По уровню зарплат стран-соседей мы можем быть привлекательны разве что для украинцев. Да и то проигрываем по сравнению с той же Польшей. Со стороны Беларуси также не видно большого желания привлекать мигрантов – миграционное законодательство очень жесткое», – констатирует Катерина Борнукова.

Чревато же это все дефицитом ФСЗН (а это большой вызов, поскольку из него выделяют средства на пенсии и пособия) и замедлением экономического роста.

«Труд – это все-таки один из основных ресурсов для производства в экономике. И конечно, уменьшение людей в трудоспособном возрасте говорит о том, что наша экономика будет расти медленнее, чем могла бы расти при достаточном количестве трудовых ресурсов», – пояснила Катерина Борнукова.

Кто рискует потерять работу

Что же касается того, кто может остаться без работы в текущем году, в первую очередь в зоне риска те, у кого мало навыков, кто занят в промышленности, поскольку с годами эта сфера сокращается. И если у людей не получится переориентироваться на занятость в сфере услуг, у них возникнет проблема, считает Катерина Борнукова.

По словам экономиста, чаще всего с такой проблемой сталкиваются мужчины: им тяжелее переквалифицироваться.

«Вот тут, я считаю, государство должно как-то их поддержать: возможно, организовать курсы переподготовки, – отметила эксперт. – Должа быть проведена и психологическая работа, поскольку очень часто эти люди пытаются найти работу похожую на ту, какая у них была прежде, а ее найти сложно. Им нужно помочь сделать этот переход в другую сферу».

Кого ждут

Директор консалтингового агентства «Квадрат» Светлана Коростелева в беседе с «Ежедневником» отметила, что на рынке труда остро ощущается нехватка различных специалистов в индустрии ИТ.

«И дело в том, что требуются не только сами программисты, разработчики, а также HR-менеджеры, финансовые менеджеры, специалисты по продажам и маркетингу. Естественно, на высокие зарплаты. Потому что спрос выше, чем предложение», – рассказала специалист.

Сложность, по словам Светланы Коростелевой, состоит в том, что компании не хотят брать этих специалистов без опыта работы в ИТ.

«И здесь речь идет о специалистах высокой, но очень узкой квалификации. Сейчас даже есть несколько школ, готовящих таких специалистов, и есть огромный спрос среди слушателей этих школ. Но подготовка там стоит дорого, потому что дорого стоят преподаватели», – рассказала специалист.

Сегодня, как и всегда, добавила она, востребованы и специалисты по продажам, причем высококвалифицированные.

«Есть иллюзия, что такие кадры стоят дешево. Но это неправда, и компании должны это понимать. Если они хотят, чтобы товар продавался, а не лежал на складе, то продавать его должен специалист высокой квалификации и желательно с опытом работы», – уверена Светлана Коростелева.

«Сейчас на рынке огромная конкуренция, и у таких специалистов всегда есть выбор: пойти работать на проценты или на хорошую фиксированную зарплату. Высококвалифицированные специалисты уже знают себе цену и сегодня они выбирают более качественного, более платежеспособного и стабильного работодателя, а не только он их», – отметила она.

Не хватает квалифицированных кадров

Еще одна проблема на рынке труда – несоответствие между запросами работодателей и уровнем соискателей.

«Дефицит квалифицированных кадров есть всегда, но в последнее время эта проблема усугубилась. Наверное, в последние годы квалификация многих специалистов в целом не выросла, потому что многие потеряли в кризис работу и не наработали опыт за эти годы», – отметила Светлана Коростелева.

Как заметила в свою очередь Катерина Борнукова, недостаток квалифицированного персонала действительно начинает выходить на первый план, о чем говорят результаты опроса руководителей компаний.

На взгляд экономиста, это особенно важно, учитывая снижение людей трудоспособного возраста. Все-таки хотелось бы, чтобы те, кто остается, были производительными.

«И тут вопросы к нашему образованию, которое не взаимодействует с рынком труда и не отвечает на его запросы. Мы видим, как крупные ИТ-компании практически вынуждены при себе открывать образовательные центры, чтобы готовить себе самостоятельно кадры», – заметила Катерина Борнукова.

Эксперт полагает, что без реформ в данной сфере не обойтись, и начинать их нужно со школьного образования.

Потому что ситуация, когда все выпускники школ продолжают образование в университетах – это не совсем нормально: нет никакого отбора и ценность высшего образования невелика. При этом на рынке остро ощущается нехватка людей рабочих специальностей, с навыками, которые не требуют высшего образования, но требуют конкретных умений, подчеркнула экономист.

«С одной стороны у нас вроде как высокий уровень человеческого капитала, образованных людей, и вроде как есть нереализованный потенциал, а с другой, надо задумываться быстрее о том, что и систему образования и систему поддержки на рынке труда надо полностью менять», – резюмировала эксперт.