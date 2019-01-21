Медикам и педагогам повысят зарплаты. Кому именно?

Постановлением Совмина некоторым бюджетникам установлены надбавки и увеличены тарифные оклады. Зарплата увеличится у некоторых работников здравоохранения и образования. Постановление вступает в силу с 1 января этого года.

Например, на установление надбавок педагогическим работникам будет направляться 5% планового фонда оплаты труда таких работников. Размеры действующих повышений тарифных окладов помощников воспитателей вырастут до 25%.

Врачей-специалистов ожидает рост доплат до 24% оклада; медицинским работникам со средним специальным образованием доплаты поднимут до 16% оклада; фармацевтическим работникам, имеющим среднее специальное образование, — на 1%.