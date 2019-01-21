ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медикам и педагогам повысят зарплаты. Кому именно?

22.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 467

 

Постановлением Совмина некоторым бюджетникам установлены надбавки и увеличены тарифные оклады. Зарплата увеличится у некоторых работников здравоохранения и образования. Постановление вступает в силу с 1 января этого года.

Например, на установление надбавок педагогическим работникам будет направляться 5% планового фонда оплаты труда таких работников. Размеры действующих повышений тарифных окладов помощников воспитателей вырастут  до 25%.

Врачей-специалистов ожидает рост доплат  до 24% оклада; медицинским работникам со средним специальным образованием доплаты поднимут  до 16% оклада; фармацевтическим работникам, имеющим среднее специальное образование, — на 1%.


 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Постановлением Совмина некоторым бюджетникам установлены надбавки и увеличены тарифные оклады. Зарплата увеличится у некоторых работников здравоохранения и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогерша, которую прославили путешествия в бикини, насмерть замёрзла в горах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Полымя
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика