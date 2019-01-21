Местные жители в Лучниках открыли хоккейную площадку для всех желающих





Фото прислала Ольга Грицкевич

На пруду возле школы в деревне Лучники местные жители сами заливают каток для игры в хоккей и катания на коньках, люди каждый день приезжают сюда за активным отдыхом. Об этом в нашей группе Вконтакте сообщили читатели.

— На протяжении 8 лет мы с товарищами заливаем каток. Воду тягаем, наверное, метров 100 от соседа, — делится случчанин Николай Соловей. — Хоккейные ворота сварил другой местный житель, который работает в стройбригаде, он и скамейки поставил, сделал скребки для снега.

Случчане делятся, что для игры на импровизированном катке от улицы не хватает освещения, поэтому в вечернее время там просто катаются все желающие.

— Люди приезжают из города, говорят, что на школьных стадионах плохой лёд, и они не могут нормально поиграть в хоккей. И в лучниковской школе была коробка, построили её в 2005 году к Дожинкам, сделали на тяп-ляп, вода стекала под уклоном, и вот в прошлом году её разобрали. Для галочки всё делается, за качеством особо никто не следит.

В этом году группа любителей хоккея в возрасте от 15 лет и до 63 лет снова собирается на ровном ухоженном катке, а по вечерам здесь катаются десятки детей.



Видео: Николай Соловей



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