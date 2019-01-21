22 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Украина - День соборности.

Польша - День дедушки.

ПРИМЕТЫ:

Евстратий, Филипп. Пришла пора - забот гора. Ясный день - к хорошему урожаю.

РОДИЛИСЬ:

1561 Фрэнсис БЭКОН, английский философ. Поступил в университет в возрасте 12 лет, а в 23 года уже заседал в парламенте.

1775 Андре Мари АМПЕР, французский учёный, основоположник электродинамики, в честь него названа единица сила тока.

1788 Джордж Гордон Ноэл БАЙРОН, английский поэт.

1898 Сергей Михайлович ЭЙЗЕНШТЕЙН, российский режиссёр, теоретик искусства. Снял семь фильмов.

1904 Аркадий Петрович ГАЙДАР (ГОЛИКОВ), российский писатель.

1935 Валентина Илларионовна ТАЛЫЗИНА, российская актриса.

1954 Леонид Исаакович ЯРМОЛЬНИК, российский актёр и телеведущий. Родился в семье офицера. Женат вторым браком, дочь Александра, внук Пётр.

1961 Борис Аркадьевич КРАСНОВ (РОЙТЕР), российский театральный художник.

1962 Михаил Михайлович ЗАХАРОВ, белорусский хоккеист, тренер.

1990 Ализе КОРНЕ, французская теннисистка.

СОБЫТИЯ:

1724 ПЁТР I издал указ об обязательности знания служащими государственных учреждений законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.

1786 Императрица Екатерина Великая повелела подписывать бумаги вместо слова «раб» словом «верноподданный».

1905 Царские войска расстреляли мирную демонстрацию в Петербурге («Кровавое воскресенье», 9 января по старому стилю). Были убиты более тысячи и ранены более 2 тыс. человек.

1924 В сквере Глуховского хлопчатобумажного комбината (Московская область) состоялось открытие первого в мире памятника В.И. Ленину. Курьёзно то, что церемония открытия была прервана сообщением о смерти Ленина.

1943 В местечке Сперфиш (шт. Южная Дакота,США) в 7.30 утра температура воздуха за две минуты поднялась с -20 градусов Цельсия до +7.

1969 21-летний военнослужащий Виктор ИЛЬИН, переодевшись в милицейскую форму, совершил попытку покушения на главу СССР Л.И. БРЕЖНЕВА, который встречался с космонавтами. Ильин не знал, в какой машине кортежа ехал Брежнев и, пропустив первую машину с охраной, собирался стрелять по следующим двум. Он выпустил за 6 секунд 16 пуль - все в одну машину, в которой находились космонавты. Одна пуля попала в водителя, который умер, две ушли в воздух, ещё одна ранила в плечо офицера кортежа, а остальные изрешетили машину. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, суд так и не состоялся. Экспертиза признала Ильина психически больным, и его отправили в Казанскую спецбольницу, где он провёл в одиночной палате-изоляторе 18 лет.

1990 В Иллинойсе (США) родилась самая лёгкая в истории тройня - общим весом 1879 грамм. Кстати, на 87 обычных родов приходится одна двойня, на 87 двоен - одна тройня.

2008 В возрасте 29 лет от случайной передозировки лекарств умер известный австралийский актёр Хит ЛЕДЖЕР.

2018 Умерла Урсула ЛЕ ГУИН, американская писательница.