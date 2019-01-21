Блогерша, которую прославили путешествия в бикини, насмерть замёрзла в горах



Джиджи Ву. Фото: © Facebook / GigiWu.BGN

Китаянка Джиджи Ву была заядлой путешественницей. По её собственным словам, в 2018 году она провела в походах 127 дней. Но прославилась девушка благодаря смелым фотографиям, сделанным во время путешествий: на одних Джиджи позировала в бикини, на других — полностью обнажённой. Неудивительно, что за её приключениями следили тысячи людей.11 января Джиджи вновь отправилась в путешествие. На этот раз девушка задумала покорить самую высокую вершину Тайваня — гору Юйшань. Но спустя восемь дней путешественница подала сигнал бедствия. Девушка сообщила, что упала в узкое ущелье и не сможет выбраться самостоятельно.Службы спасения трижды пытались отправить вертолёты на помощь Джиджи, но все они были вынуждены вернуться из-за плохих погодных условий. В итоге на поиски девушки отправились две группы альпинистов, которые нашли её тело на дне ущелья. Сообщается, что путешественница замёрзла насмерть.Теперь службы спасения ждут подходящих погодных условий, чтобы спустить тело Джиджи с горы. Рядом с местом гибели девушки разбит временный альпинистский лагерь.