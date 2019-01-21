Владелец “БелГазеты” заявляет о рейдерском захвате редакции



Фрагмент обложки одного из выпусков "Белгазеты" / belgazeta.by

“Я не могу пока давать широкие комментарии, но никто никого не захватывал. Будучи директором, он [Кирилл Живолович] год не появлялся на работе и в декабре стал вопрос, что газета больше не выходит. Смена директора была произведена исключительно в рамках закона и правовыми методами. Ну, и захватывать предприятие с огромными убытками — как минимум глупо”.

— написал Живолович в Facebook.В разговоре с Еврорадио бизнесмен не раскрыл подробностей, но подтвердил свой комментарий:Мы также связались с, он комментирует ситуацию так:Подробности своего назначения и план по дальнейшей работе в “БелГазете” правозащитник пообещал раскрыть в эфире Еврорадио 22 января.Кирилл Живолович выкупил основную долю в ООО «БелГазета» у бизнесменав 2017 году — таким образом, он стал основным владельцем и директором газеты одновременно.