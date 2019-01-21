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Владелец “БелГазеты” заявляет о рейдерском захвате редакции

22.01.2019 05:41 — Разное | UDF  
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Фрагмент обложки одного из выпусков "Белгазеты" / belgazeta.by
Бывший директор и основной владелец “БелГазеты” Кирилл Живолович заявил, что информация о назначении правозащитника Андрея Бондаренко директором газеты не соответствует действительности.

“Это рейдерский захват редакции, одним из исполнителей которого является Бондаренко. Сейчас работают юристы. Все подробности будут в среду”, — написал Живолович в Facebook.

В разговоре с Еврорадио бизнесмен не раскрыл подробностей, но подтвердил свой комментарий: “Директорство Бондаренко осуществляется без моего ведома и оно незаконно”.

Мы также связались с Андреем Бондаренко, он комментирует ситуацию так:

“Я не могу пока давать широкие комментарии, но никто никого не захватывал. Будучи директором, он [Кирилл Живолович] год не появлялся на работе и в декабре стал вопрос, что газета больше не выходит. Смена директора была произведена исключительно в рамках закона и правовыми методами. Ну, и захватывать предприятие с огромными убытками — как минимум глупо”.


Подробности своего назначения и план по дальнейшей работе в “БелГазете” правозащитник пообещал раскрыть в эфире Еврорадио 22 января.

Кирилл Живолович выкупил основную долю в ООО «БелГазета» у бизнесмена Сергея Исаева в 2017 году — таким образом, он стал основным владельцем и директором газеты одновременно.

 
 
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Кирилл Живолович заявил, что информация о назначении Андрея Бондаренко директором газеты не соответствует действительности.
 
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