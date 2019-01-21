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Попавший в тюрьму Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский. Кадр из фильма "8 новых свиданий" (2015)
"Слуга народа 3", снимаем в тюрьме", – рассказал Зеленский. Стоявший рядом актер Станислав Боклан пожаловался на мороз. "Такие тюрьмы у нас холодные", – заявил он.
После этого оба улыбнулись и кивнули друг другу. В каком исправительном учреждении они находятся, актеры распространяться не стали. За кадром, между тем, слышна работа съемочной группы.
В сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский исполняет главную роль. Он играет учителя истории Василия Голобородько. Неожиданно он становится президентом и начинает борьбу с коррупцией.
Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2015 года на канале 1+1. Второй сезон телешоу стартовал в октябре 2017-го. В августе прошлого года начались съемки новой части, ее выход на экраны запланирован на март 2019 года. По иронии судьбы в этом же месяцы пройдут очередные выборы главы государства.
Один из отрывков сериала Зеленский, заявивший ранее о президентских амбициях, использовал в качестве агитационного ролика. Персонаж комика хоронит Петра Порошенко и рассказывает собравшимся о невыполненных обещаниях главы государства.
"На выборах – 2014 он обещал нам сильную экономику, как много он нам не смог еще пообещать", – заявил персонаж Зеленского. В вину "покойнику" он также поставил хищение 20 миллионов из бюджета и крышевание игорного бизнеса.
Владимир Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины – 2019 в своем новогоднем обращении. Комик имеет неплохие шансы на победу. Пока актер – на втором месте, обгоняет его лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Зеленский, который в работе и повседневном общении часто использует русский язык, наиболее популярен в юго-восточных регионах Украины.
Эксперты не исключают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко и его командой спектакль. Якобы цель комика – наброситься на оппонентов главы государства, в то время как президент будет оставаться над схваткой и повышать свой рейтинг в глазах населения.
Другие аналитики полагают, что Зеленский – креатура олигарха Игоря Коломойского. Якобы с помощью комика олигарх хочет отомстить Порошенко за обиды прошлого.
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Актер Владимир Зеленский рассказал о съемках нового сезона популярного телесериала "Слуга народа".
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