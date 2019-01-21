ГАИ рекомендует в мороз избегать поездок на дальние расстояния

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БЕЛТА

отметили в ГАИ.Перед поездкой ГАИ советует автолюбителям заранее проверять техническое состояние машин.подчеркнули в ГАИ.Перед дальней поездкой стоит взять с собой теплые вещи, плед, горячий чай в термосе, а также предметы, которые помогут при неисправности автомобиля - трос, лопату и др. Не лишним будет полностью зарядить мобильный телефон.Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в машине. Необходимо вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Также можно обратиться в милицию по телефону 102, озвучив свою проблему.- сообщили в управлении.Пешеходам Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов. Надо помнить и то, что автомобиль на скользкой дороге иногда не имеет технической возможности вовремя остановиться. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, убедившись, что машины успели затормозить.