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Выбросил тело и доехал сам: стали известны подробности убийства таксиста в Калинковичах

22.01.2019 05:27 — Разное | UDF  
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Фото: СК РБ
Утром в субботу в лесном массиве в конце ул. Лесной в Калинковичах была найдена сгоревшая машина такси.

Вскоре был задержан 25-летний местный житель, который нигде не работает и неоднократно привлекался к административной ответственности. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня стали известны подробности убийства, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Выбросил тело и доехал сам: стали известны подробности убийства таксиста в Калинковичах

Подозреваемый был в гостях, позвонил в службу такси. Таксиста, который прибыл по вызову, сначала попросил отвезти домой, а затем в деревню Гулевичи. Во время поездки напал на водителя, несколько раз ударив ножом в шею и грудную клетку. От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте.

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что выбросил тело из автомобиля, после чего самостоятельно совершил поездку, а затем поджег транспортное средство.

 
 
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Утром в субботу в лесном массиве в конце ул. Лесной в Калинковичах была найдена сгоревшая машина такси.
 
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