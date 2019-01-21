Выбросил тело и доехал сам: стали известны подробности убийства таксиста в Калинковичах

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Вскоре был задержан 25-летний местный житель, который нигде не работает и неоднократно привлекался к административной ответственности. Он был в состоянии алкогольного опьянения.Сегодня стали известны подробности убийства,пресс-служба Следственного комитета Беларуси.Подозреваемый был в гостях, позвонил в службу такси. Таксиста, который прибыл по вызову, сначала попросил отвезти домой, а затем в деревню Гулевичи. Во время поездки напал на водителя, несколько раз ударив ножом в шею и грудную клетку. От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте.В ходе допроса подозреваемый рассказал, что выбросил тело из автомобиля, после чего самостоятельно совершил поездку, а затем поджег транспортное средство.