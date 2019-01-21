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Выбросил тело и доехал сам: стали известны подробности убийства таксиста в Калинковичах
Фото: СК РБ
Вскоре был задержан 25-летний местный житель, который нигде не работает и неоднократно привлекался к административной ответственности. Он был в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня стали известны подробности убийства,
Подозреваемый был в гостях, позвонил в службу такси. Таксиста, который прибыл по вызову, сначала попросил отвезти домой, а затем в деревню Гулевичи. Во время поездки напал на водителя, несколько раз ударив ножом в шею и грудную клетку. От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте.
В ходе допроса подозреваемый рассказал, что выбросил тело из автомобиля, после чего самостоятельно совершил поездку, а затем поджег транспортное средство.
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Утром в субботу в лесном массиве в конце ул. Лесной в Калинковичах была найдена сгоревшая машина такси.
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