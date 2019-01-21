Что известно о вечеринке в минском коттедже, которая закончилась массовыми задержаниями

19 января минской милицией были задержаны 37 молодых людей, которые приехали отдохнуть в арендованный коттедж на окраине столицы. У двух несовершеннолетних парней нашли наркотики.
Известно, что коттедж на улице Геологической сняла девушка Анна Т. Сама она родом из Борисова, но учится в Минске, в одном из колледжей.
Владельцы коттеджа «У Рапана» подтвердили, что вечеринка происходила в их помещении. Но заверили, что обычно сдают коттедж для 20 человек максимум. Если бы знали, что придет более 30 гостей, они бы отказали девушке.
«Нашей Ниве» удалось связаться с одним из гостей той вечеринки.
Парень рассказал, что Анна Т. с несколькими друзьями отмечала то ли свой день рождения, то ли день рождения знакомого. В ночь с пятницы на субботу они отдыхали своей относительно небольшой компанией. А в субботу заскучали и стали созывать знакомых и незнакомых.
«Я там вообще никого не знал, поехал туда с другом. Он, кажется, познакомился с девушками оттуда в тот же вечер — просто списался в соцсетях, в группе, где ищут гостей „на флэты“ и знакомятся, — рассказал парень. — Условия были просты, мол, есть помещение, а все, кто хотят, могут приезжать со своим алкоголем».
Наш собеседник и его друг так и сделали. Но на улице Геологической их встретили не веселые девушки, а суровые милиционеры.
«Когда мы приехали, там уже была милиция — человек 20 повязали. Нас с другом отвели в один из домиков на территории. Там молодые люди были: кто лежал на полу с руками за голову, кто просто сидел. Там мы провели три часа. За это время „на коттедж“ еще человек десять подъехало, их тоже останавливала милиция, — говорит парень. — Впоследствии нас обыскали, досмотрели, ничего не нашли и отпустили. Правда, наш алкоголь непонятно куда делся. Милиция сказала, мол, он вам не понадобится, заберете потом у того, кто владеет домом».
Алкоголь парню пока так и не вернули. Тех, кто приехал в коттедж с наркотиками, собеседник тоже не знает.