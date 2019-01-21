Загадочная история: мужчина перепутал автомобиль и уехал на чужом. Это угон или нет?

Мужчина приехал на «Ауди 80» в магазин. Оставил автомобиль с работающим двигателем и ключами в замке зажигания. Когда вышел, автомобиля на месте не оказалось.



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Фото amurlenta.ru

Мужчина заявил об угоне. На место выехала оперативно-следственная группа.

«Происшествие» случилось 19 января в Озернице.

Когда подъехала милиция, автомобиль уже был возвращён владельцу.

Начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Вереничпрокомментировал:

- Выяснилось, что два водителя подъехали одновременно к магазину на схожих «Ауди-80». Один из них, выйдя из магазина, перепутал автомобили, сел за руль и уехал. По дороге понял, что едет на чужом авто. И тут же вернулся. Правоохранители согласились с тем, что произошла ошибка.

- Обращаю внимание на то, что при любых обстоятельствах надо глушить двигатель автомобиля и не оставлять ключи, - подчеркнул Александр Веренич. – В этой ситуации всё завершилось благополучно. Тем не менее из-за собственной беспечности можно лишиться имущества и винить придётся только себя.