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В Минздраве определили, кто будет получать первоочередное лечение от вирусного гепатита С

22.01.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Минздрав сформировал списки больных вирусным гепатитом С (ВГС), которым необходимо получить лечение в первую очередь, сообщили в ведомстве.

"В настоящее время инфекционной службой сформированы списки пациентов для первоочередного назначения лечения", - заявили в Минздраве.

В Минздраве определили, кто будет получать первоочередное лечение от вирусного гепатита СЛечение назначается врачебными консилиумами организаций здравоохранения областного или районного уровня, в которых оказывается медицинская помощь пациентам с ВГС. Консилиуму и принятию решения должны предшествовать необходимое лабораторное и инструментальное обследование. Также для рассмотрения данного вопроса необходимо предоставить направление врача-инфекциониста своей поликлиники.

Лабораторное и инструментальное обследование пациентов, как правило, проводится по месту жительства, либо, в случае отсутствия такой возможности - в областном или районном учреждении здравоохранения.

"После проведения лечения пациентов, имеющих показания для первоочередного назначения лечения, данный вид лечения будет предоставлен остальным пациентам по мере обращения", - пообещали в министерстве.

В список первоочередников, которым требуется срочное лечение, вошли пациенты с фиброзом печени 3 и 4 стадии, пациенты с наличием внепеченочных проявлений, ассоциированных с вирусом гепатита С, а также медицинские работники и лица, инфицированные вирусным гепатитом С при выполнении ими работ, связанных с профессиональным контактом с кровью.

Право получить первоочередное лечение имеют также женщины репродуктивного возраста, планирующие беременность и имеющие показания к ЭКО, пациенты с гемофилией и другими гемостазиопатиями; пациенты с ВИЧ-коинфекцией и хорошей приверженностью к антиретровирусной терапии. Кроме того, показанием к срочному лечению являются ВГВ-коинфекция, лечение геомдиализом или перитонеальным диализом, а также пре- или посттрансплантационный (трансплантация печени) статус.

"С учетом высокой социальной значимости, широкого распространения хронического ВГС, Министерством здравоохранения принято решение о проведении контролируемого лечения пациентов с хроническим ВГС с использованием противовирусных лекарственных средств прямого действия", - сообщили в Минздраве.

Там также уточнили, что в связи с началом выпуска белорусскими фармацевтическими предприятиями генерических лекарственных средств с невысокой стоимостью, Министерством здравоохранения в 2017 и 2018 годах были закуплены данные лекарственные средства и распределены в соответствии с заявками регионов.

Вирусный гепатит C (ВГС) —болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита C. Данный вирус может вызвать как острую, так и хроническую инфекцию, которая варьирует по тяжести от легкой болезни, продолжающейся несколько недель, до серьезной пожизненной болезни.

ВГС передается с кровью. Это может произойти при употреблении инъекционных наркотиков, небезопасном осуществлении инъекций, оказании небезопасной медицинской помощи и переливании непроверенной крови и продуктов крови. ВГС также передается сексуальным путем и может передаваться от инфицированной матери ее младенцу; однако эти виды передачи являются гораздо менее распространенными.

ВГС вызывает как острую, так и хроническую инфекцию. Острая инфекция ВГС обычно протекает без симптомов и лишь очень редко ассоциируется с угрожающей жизни болезнью. Примерно 15%–45% инфицированных лиц спонтанно избавляются от вируса в течение 6 месяцев после заражения без какого-либо лечения.

У остальных 60%–80% лиц развивается хроническая инфекция ВГС. У лиц с хронической инфекцией ВГС риск цирроза печени составляет 15%–30% в пределах 20 лет.

Во всем мире хронической инфекцией гепатита С страдают 71 млн человек.

У значительного числа лиц с хронической инфекцией развивается цирроз или рак печени.

В мире около 399 тыс человек ежегодно умирают от гепатита С, в основном от цирроза печени и гепатоклеточной карциномы.

 
 
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Минздрав сформировал списки больных вирусным гепатитом С (ВГС), которым необходимо получить лечение в первую очередь, сообщили в ведомстве. "В настоящее время...
 
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