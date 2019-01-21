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Более четверти ученых НАН Беларуси составляют молодые специалисты

22.01.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Ежегодно ряды сотрудников Академии наук пополняют 300-350 молодых людей, а всего там работают около 2 200 молодых специалистов, сообщили в НАН Беларуси.

"В настоящее время в организациях НАН Беларуси трудится около 2 тысяч 200 молодых специалистов. Это - более четверти состава ученых НАН Беларуси. Ведь в Академии наук трудится всего около 8 тысяч исследователей. И молодые должны занимать активную позицию", - заявил на заседании общего собрания Совета молодых ученых председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В НАН Беларуси также был избран новый состав Совета молодых ученых. Его отчетно-выборная конференция проходит один раз в три года.

"В результате открытого голосования председателем Совета молодых учёных НАН Беларуси вновь избран Иванец Андрей Иванович – заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии, доктор химических наук", - сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.

 
 
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Ежегодно ряды сотрудников Академии наук пополняют 300-350 молодых людей, а всего там работают около 2 200 молодых специалистов, сообщили в НАН Беларуси.
 
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