Более четверти ученых НАН Беларуси составляют молодые специалисты

Ежегодно ряды сотрудников Академии наук пополняют 300-350 молодых людей, а всего там работают около 2 200 молодых специалистов, сообщили в НАН Беларуси.

"В настоящее время в организациях НАН Беларуси трудится около 2 тысяч 200 молодых специалистов. Это - более четверти состава ученых НАН Беларуси. Ведь в Академии наук трудится всего около 8 тысяч исследователей. И молодые должны занимать активную позицию", - заявил на заседании общего собрания Совета молодых ученых председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В НАН Беларуси также был избран новый состав Совета молодых ученых. Его отчетно-выборная конференция проходит один раз в три года.

"В результате открытого голосования председателем Совета молодых учёных НАН Беларуси вновь избран Иванец Андрей Иванович – заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии, доктор химических наук", - сообщили в пресс-службе НАН Беларуси.