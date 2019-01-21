ОАО "Гомельский литейный завод "Центролит" предлагает приобрести комплекс зданий оздоровительного лагеря "Литейщик", сообщает Комитет государственного имущества Гомельского областного исполнительного комитета.





"Лагерь расположен в живописном уголке Гомельщины в 7 км от городской черты г. Гомеля по адресу: Гомельский район, Приборский с/с. Основное здание – профилакторий на 100 мест, площадью более 3 тыс. кв. м. Здание трёхэтажное с пищеблоком, также имеется котельная, две трансформаторные подстанции, две артскважины, овощехранилище. Площадь земельного участка – 6,7127 га", - говорится в описании объекта.

Ориентировочная стоимость комплекса составляет Br2 млн.

Контактные телефоны для потенциальных покупателей: +375 29 693-83-89, +375 29 320-99-93, +375 44 720-67-38.