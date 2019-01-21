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Как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость - советы cанэпидслужбы

22.01.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.

Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей.

Нелегальные же производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт.

"Метиловый спирт (метанол) обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. Это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз", - подчеркнули в санэпидслужбе.

Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам, - добавили специалисты организации.

Постановлением Минздрава №122, а также Едиными санитарноэпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) установлено ограничение содержания метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих жидкостях в концентрации не более 0,05 объемного процента.

Документом, подтверждающим безопасность стеклоомывающих жидкостей и разрешающим свободное обращение данной продукции на территории Республики Беларусь и Евразийского экономического союза, является свидетельство о государственной регистрации, выданное уполномоченными органами и учреждениями в области санитарноэпидемиологического благополучия населения.

В конце прошлого и начале текущего года специалисты выявили несколько нарушений по содержанию метилового спирта в стеклоомывающей жидкости. Заместитель министра здравоохранения, главного государственный санитарный врач Беларуси постановлениями запретил обращение на территории страны теклоомывающих жидкостей: "ICE DRIVE" -30 производства ООО "ИВЕНТА" (Россия), "FrozOK" -30 производства ООО "Авто-Химическая компания" (Россия), "Clean Way" -30 производства ООО "ИВИОН" (Россия), "GOLD STAR "Gleid Expert" -30 производства ООО "КлинГласс" (Россия), "MASTER ICE" -30 производства ООО "Нортвуд" (Россия), "NORD ACTIV" -30 производства ООО "ПараллельЛимитэд" (Россия), "Патриот" - 30°С производства ООО "Альянс" (Россия).

Санэпидслужба обращает внимание автовладельцев, что стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности. 

 
 
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Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.
 
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