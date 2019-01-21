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Определены лучшие места для пляжного отдыха c детьми в Европе

22.01.2019 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Портал On the Beach, посвященный пляжному отдыху, назвал тройку лучших мест для путешествия к морю с детьми в наступившем году. 

Определены лучшие места для пляжного отдыха c детьми в Европе

Лучшим, с результатом в 85,2 балла из 100 возможных, стал остров Крит.

На втором месте, с небольшим отставанием (84,3 балла) - испанский регион Коста Бланка на побережье Средиземного моря.

Замыкает тройку лидеров Кипр с результатом в 83,2 балла.

Определены лучшие места для пляжного отдыха c детьми в Европе

Популярные курорты оценивались по многим критериям, включающим, к примеру, среднюю температуру воздуха и воды во время туристического сезона, наличие водных аттракционов и других развлечений для детей, стоимость отдыха для семьи из четырех человек.

 
 
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Портал On the Beach, посвященный пляжному отдыху, назвал тройку лучших мест для путешествия к морю с детьми в наступившем году.  Лучшим, с результатом в 85,2 балла из 100...
 
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