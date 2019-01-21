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То гололед, то оттепель. Стилист показывает больше 30 вариантов классной обуви для нашей зимы

22.01.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Чем хорош белорусский климат? Тем, что от него всегда можно ждать сюрпризов: вчера вечером было -10, а сегодня днем +1. Конечно, при такой погоде у девушек в шкафу есть ассортимент обуви на каждый случай. Только вот хочется еще и сэкономить!

Мы попросили стилиста Катерину Миллинер подобрать модные и весьма бюджетные варианты обуви на зиму, в которой и во время гололеда ребра не поломаешь, и в оттепель не утонешь по щиколотку.

Катерина Миллинер

Фото из личного архива Катерины

— Я заметила, что белорусским девушкам приглянулись ботинки. И это хороший выбор. Удобные, мягкие, легкие, теплые. А что еще нужно, чтобы быстро рассекать по заснеженным улицам?

На модных сайтах уже продают такие модели с хорошими скидками.


При выборе ботинок обратите внимание на подошву. Чем она толще, тем теплее будет вашим ножкам. И тем меньше шансов, что вы промочите ноги в слякоть.

В комплекте с такими ботиночками можно приобрести шнурки различных цветов — контрастных либо в тон обуви. Вы сможете менять их под настроение, а обувь будет смотреться очень современно.


Слева ботинки Affex, слева — Wojas

Слева — Alessio Nesca, справа — GEOX

Слева — Laura Valorosa, справа — Massimo Renne

Слева — Rylko, справа — Марко Collection

Более универсальная обувь для сильных снегопадов в таком же стиле — это высокие ботинки на шнуровке. Немного похожи на армейские, но при этом в миксе с юбками и платьями сохраняют женственные черты.


Они одинаково хорошо сочетаются как с юбкой, так и с различными брюками, которые вы можете заправить внутрь или выправить наружу. Тепло, уютно, комфортно и при правильном подходе красиво. Носить такие ботинки можно с пуховиками, с любыми видами пальто, с шубами. Это самый универсальный вид обуви для холодного периода. И, несомненно, самый удобный.

Если предстоит выход на праздник, тогда смело сочетайте их с легким струящимся платьем. Именно такой контраст создаст интересный и хрупкий образ.


Слева — Betsy, справа — Tamaris

Слева — GIOTTO, справа — ELITE

Слева — Massimo Renne, справа — Cosmo Design

Спешу обрадовать любительниц каблучков. Очень модная и актуальная модель — ботинки на шнуровке и устойчивом каблуке.


Несмотря на каблук, в такой обуви точно не стоит переживать по поводу гололеда — за это спасибо устойчивой колодке и ребристой подошве.


Слева — Covani, справа — Марко Collection

Слева — MA&LO, справа — Vagabond

Слева и справа обувь Rylko

Удобная и лаконичная модель для зимы — ботинки челси на меху. Строгий верх, а внутри — тепло.


Челси будут красиво смотреться с укороченными брюками, а сочетать их можно и с пуховиками, и с шубами. Длина верхнего изделия не имеет значения, если на вас челси.


Слева — Rylko, справа — GEOX

Слева — Mastille, справа — Roberto Venuti

Самая популярная и полюбившаяся белорусским девушкам зимняя модель обуви — это угги. Конечно, они очень удобны. И если первые модели выглядели стандартно, то сейчас угги для себя могут найти приверженцы разных стилей. Есть модели с меховой опушкой, со стразами, с вышивкой, из текстиля, из натуральных материалов, на различных подошвах.


Сочетайте угги с шубами, с пуховиками или куртками. Как модель они абсолютно неприхотливы в повседневной носке. Но для официального мероприятия, конечно, не подойдут.


Слева — Zona3, справа — Nobbaro

Слева — Lambface, справа — Stephan

Для автолюбительниц в пору придутся кроссовки на меху. Выглядит интересно, спортивно, а главное — в них легко и удобно.



Слева — Marco Tozzi, справа — Rio Fiore

Слева — GEOX, справа — Teresia, BRULLOFF

Слева — ECCO, справа — Марко Collection

Вот такими комфортными могут быть зимние прогулки. И главное, что с такой обувью мороз не загонит вас домой раньше времени.

 
 
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Мы попросили стилиста Катерину Миллинер подобрать модные и весьма бюджетные варианты обуви на зиму, в которой и во время гололеда ребра не поломаешь, и в оттепель...
 
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