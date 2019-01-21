|
То гололед, то оттепель. Стилист показывает больше 30 вариантов классной обуви для нашей зимы
Чем хорош белорусский климат? Тем, что от него всегда можно ждать сюрпризов: вчера вечером было -10, а сегодня днем +1. Конечно, при такой погоде у девушек в шкафу есть ассортимент обуви на каждый случай. Только вот хочется еще и сэкономить!
Мы попросили стилиста Катерину Миллинер подобрать модные и весьма бюджетные варианты обуви на зиму, в которой и во время гололеда ребра не поломаешь, и в оттепель не утонешь по щиколотку.
— Я заметила, что белорусским девушкам приглянулись ботинки. И это хороший выбор. Удобные, мягкие, легкие, теплые. А что еще нужно, чтобы быстро рассекать по заснеженным улицам?
На модных сайтах уже продают такие модели с хорошими скидками.
При выборе ботинок обратите внимание на подошву. Чем она толще, тем теплее будет вашим ножкам. И тем меньше шансов, что вы промочите ноги в слякоть.
В комплекте с такими ботиночками можно приобрести шнурки различных цветов — контрастных либо в тон обуви. Вы сможете менять их под настроение, а обувь будет смотреться очень современно.
Более универсальная обувь для сильных снегопадов в таком же стиле — это высокие ботинки на шнуровке. Немного похожи на армейские, но при этом в миксе с юбками и платьями сохраняют женственные черты.
Они одинаково хорошо сочетаются как с юбкой, так и с различными брюками, которые вы можете заправить внутрь или выправить наружу. Тепло, уютно, комфортно и при правильном подходе красиво. Носить такие ботинки можно с пуховиками, с любыми видами пальто, с шубами. Это самый универсальный вид обуви для холодного периода. И, несомненно, самый удобный.
Если предстоит выход на праздник, тогда смело сочетайте их с легким струящимся платьем. Именно такой контраст создаст интересный и хрупкий образ.
Спешу обрадовать любительниц каблучков. Очень модная и актуальная модель — ботинки на шнуровке и устойчивом каблуке.
Несмотря на каблук, в такой обуви точно не стоит переживать по поводу гололеда — за это спасибо устойчивой колодке и ребристой подошве.
Удобная и лаконичная модель для зимы — ботинки челси на меху. Строгий верх, а внутри — тепло.
Челси будут красиво смотреться с укороченными брюками, а сочетать их можно и с пуховиками, и с шубами. Длина верхнего изделия не имеет значения, если на вас челси.
Самая популярная и полюбившаяся белорусским девушкам зимняя модель обуви — это угги. Конечно, они очень удобны. И если первые модели выглядели стандартно, то сейчас угги для себя могут найти приверженцы разных стилей. Есть модели с меховой опушкой, со стразами, с вышивкой, из текстиля, из натуральных материалов, на различных подошвах.
Сочетайте угги с шубами, с пуховиками или куртками. Как модель они абсолютно неприхотливы в повседневной носке. Но для официального мероприятия, конечно, не подойдут.
Для автолюбительниц в пору придутся кроссовки на меху. Выглядит интересно, спортивно, а главное — в них легко и удобно.
Вот такими комфортными могут быть зимние прогулки. И главное, что с такой обувью мороз не загонит вас домой раньше времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы попросили стилиста Катерину Миллинер подобрать модные и весьма бюджетные варианты обуви на зиму, в которой и во время гололеда ребра не поломаешь, и в оттепель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)