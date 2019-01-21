То гололед, то оттепель. Стилист показывает больше 30 вариантов классной обуви для нашей зимы

Чем хорош белорусский климат? Тем, что от него всегда можно ждать сюрпризов: вчера вечером было -10, а сегодня днем +1. Конечно, при такой погоде у девушек в шкафу есть ассортимент обуви на каждый случай. Только вот хочется еще и сэкономить!

Мы попросили стилиста Катерину Миллинер подобрать модные и весьма бюджетные варианты обуви на зиму, в которой и во время гололеда ребра не поломаешь, и в оттепель не утонешь по щиколотку.

Катерина Миллинер Фото из личного архива Катерины

— Я заметила, что белорусским девушкам приглянулись ботинки. И это хороший выбор. Удобные, мягкие, легкие, теплые. А что еще нужно, чтобы быстро рассекать по заснеженным улицам?

На модных сайтах уже продают такие модели с хорошими скидками.





При выборе ботинок обратите внимание на подошву. Чем она толще, тем теплее будет вашим ножкам. И тем меньше шансов, что вы промочите ноги в слякоть.

В комплекте с такими ботиночками можно приобрести шнурки различных цветов — контрастных либо в тон обуви. Вы сможете менять их под настроение, а обувь будет смотреться очень современно.



Слева ботинки Affex , слева — Wojas



Слева — Alessio Nesca , справа — GEOX



Слева — Rylko , справа — Марко Collection

Более универсальная обувь для сильных снегопадов в таком же стиле — это высокие ботинки на шнуровке. Немного похожи на армейские, но при этом в миксе с юбками и платьями сохраняют женственные черты.





Они одинаково хорошо сочетаются как с юбкой, так и с различными брюками, которые вы можете заправить внутрь или выправить наружу. Тепло, уютно, комфортно и при правильном подходе красиво. Носить такие ботинки можно с пуховиками, с любыми видами пальто, с шубами. Это самый универсальный вид обуви для холодного периода. И, несомненно, самый удобный.

Если предстоит выход на праздник, тогда смело сочетайте их с легким струящимся платьем. Именно такой контраст создаст интересный и хрупкий образ.



Слева — Betsy , справа — Tamaris



Слева — GIOTTO , справа — ELITE

Спешу обрадовать любительниц каблучков. Очень модная и актуальная модель — ботинки на шнуровке и устойчивом каблуке.





Несмотря на каблук, в такой обуви точно не стоит переживать по поводу гололеда — за это спасибо устойчивой колодке и ребристой подошве.



Слева — Covani , справа — Марко Collection



Слева — MA&LO , справа — Vagabond



Слева и справа обувь Rylko

Удобная и лаконичная модель для зимы — ботинки челси на меху. Строгий верх, а внутри — тепло.





Челси будут красиво смотреться с укороченными брюками, а сочетать их можно и с пуховиками, и с шубами. Длина верхнего изделия не имеет значения, если на вас челси.



Слева — Rylko , справа — GEOX



Слева — Mastille , справа — Roberto Venuti

Самая популярная и полюбившаяся белорусским девушкам зимняя модель обуви — это угги. Конечно, они очень удобны. И если первые модели выглядели стандартно, то сейчас угги для себя могут найти приверженцы разных стилей. Есть модели с меховой опушкой, со стразами, с вышивкой, из текстиля, из натуральных материалов, на различных подошвах.





Сочетайте угги с шубами, с пуховиками или куртками. Как модель они абсолютно неприхотливы в повседневной носке. Но для официального мероприятия, конечно, не подойдут.



Слева — Zona3 , справа — Nobbaro



Слева — Lambface , справа — Stephan

Для автолюбительниц в пору придутся кроссовки на меху. Выглядит интересно, спортивно, а главное — в них легко и удобно.







Слева — ECCO , справа — Марко Collection

Вот такими комфортными могут быть зимние прогулки. И главное, что с такой обувью мороз не загонит вас домой раньше времени.