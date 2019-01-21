|
Западный обход Бреста сдадут в эксплуатацию 1 августа
Западный обход Бреста планируется сдать в эксплуатацию 1 августа,
По словам градоначальника, задача ввода Западного обхода в эксплуатацию 1 августа нынешнего года была поставлена на совещании, которое состоялось 18 января у главы Администрации Президента Натальи Кочановой, возглавляющей оргкомитет по подготовке празднования 1000-летия Бреста.
На встрече обсуждались также вопросы ритмичного финансирования строительства знакового объекта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую задачу поставили на совещании, которое состоялось 18 января у Главы администрации президента Натальи Кочановой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)