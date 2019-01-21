Западный обход Бреста сдадут в эксплуатацию 1 августа

Западный обход Бреста планируется сдать в эксплуатацию 1 августа, пишет «Вечерний Брест» со ссылкой на председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.

По словам градоначальника, задача ввода Западного обхода в эксплуатацию 1 августа нынешнего года была поставлена на совещании, которое состоялось 18 января у главы Администрации Президента Натальи Кочановой, возглавляющей оргкомитет по подготовке празднования 1000-летия Бреста.

На встрече обсуждались также вопросы ритмичного финансирования строительства знакового объекта.