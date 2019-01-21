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Западный обход Бреста сдадут в эксплуатацию 1 августа

22.01.2019 08:52 — Разное | Tut.by  
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Западный обход Бреста планируется сдать в эксплуатацию 1 августа, пишет «Вечерний Брест» со ссылкой на председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука.

По словам градоначальника, задача ввода Западного обхода в эксплуатацию 1 августа нынешнего года была поставлена на совещании, которое состоялось 18 января у главы Администрации Президента Натальи Кочановой, возглавляющей оргкомитет по подготовке празднования 1000-летия Бреста.

На встрече обсуждались также вопросы ритмичного финансирования строительства знакового объекта.

 
Теги: Брест
 
 
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Такую задачу поставили на совещании, которое состоялось 18 января у Главы администрации президента Натальи Кочановой.
 
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