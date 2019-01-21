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«Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць». Байнет смеется над задержанием Рыбки

22.01.2019 08:43 — Разное | UDF  
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"Свободу Рыбке!" Иллюстрация: Саша Чеботарев, twitter.com/_Slashman
В Твиттере требуют освободить белоруску и ввести войска в Смоленск.

Депортированных из Таиланда эскортницу белорусского происхождения Настю Рыбку (получившую известность после расследования Навального) и ее «секс-тренера» Алекса Лесли задержали в московском аэропорту по делу о вовлечение в занятие проституцией.

Байнет бурно отреагировал на задержание.

Появилась петиция в поддержку задержанной белоруски. Авторы призывают отозвать из Москвы белорусского посла и предложить послу РФ покинуть территорию Беларуси.

Журналист «Белсата» Валерий Руселик поделился интересным мнением в тексте под заголовком «Проститутка — это когда с твоего молчаливого согласия совершается преступление»:

Каждый из нас слышал о том, как стоят друг за друга кавказцы. Именно поэтому иметь с ними дело обычно не рискуют те, кто может только хватать беззащитных девушек в аэропорту или разгонять пенсионеров и подростков на митингах. Так а мы, белорусы, за своих постоять можем? Пусть многие и осуждают то, чем занимались Рыбка и Лесли, но может делами белорусов будут заниматься все-таки не русские, а белорусы?

А вот что пишут в соцсетях.

























А на «Радыё Свабода» вышел новый выпуск #давайпака.

— Валодзя? Здрауствуй.
— Привет, Григорьевич.
— Валодзя, хачу цебе скаску расказаць.
— Сказку?
— Да, Валодзя.
— Ну давай, попробуй.
— Жыл был старык в стране у мора. Трыццаць тры года лавіл старык рыпку. Очэнь жыл бедна, всё у нево кончылась, са всемі пасорылся. Нікаму не нужэн стал. Пашол он аднажды к мору, забросіл туда неват. Выцянул первый рас неват — адна ціна в нём. Втарой рас выцянул неват — толька пустые бутылкі. Трэці рас забросіл — а там рыпка. І не прастая, а залатая! І молвіт ана ему — загадывай тры жэланія!
— Григорьевич, с тобой всё в порядке?
— Всё нармальна, Валодзя. Я тут узнаў, што ты, аказываецца, рыбак. Дай думаю, пазваню. Скаску раскажу цемацічэскую.
— Григорьевич, ты о чём?
— Главнае тожэ удзвіцельна. Рыпку паймаў, но не в морэ, озерэ ілі рэке.
— Саш, я не понимаю тебя.
— А гдзе? В аэрапарту Шэрэмецьева два! Чудзеса!
— Блин, Григорьевич.
— На што взялась, Валодзя? На гарох? Я на гарох лаўлю абычна.
— Григорьевич, что тебе надо? Ты хоть знаешь, кто это такая? Знал бы, стыдно было бы звонить мне.
— Да я нічэво, Валодзя. Я прэдупрэдзіць толька.
— Предупредить?
— Прэдупрэдзіць. Не та эта рыбка, Владзіміравіч. Ана жэланій не ісполніт.
— Григорьевич, отстань.
— А што загадаў хоць, Валодзя? С амерыканцамі памірыцца?
— Что?
— Штобы нефць не канчалась?
— Отстань.
— Атпусці дзеўку, Валодзя.
— Отстань!
— Ладна. Хочэш, толька ешчо адну скаску раскажу.
— Давай. Хоть не о рыбках.
— Канешна.
— Рассказывай.
— Долх завтра вернём вам. С працэнтамі!
— Григорьевич!
— Пака, Валодзя.

 
 
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В Твиттере требуют освободить белоруску и ввести войска в Смоленск.
 
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