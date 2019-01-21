«Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць». Байнет смеется над задержанием Рыбки



"Свободу Рыбке!" Иллюстрация: Саша Чеботарев, twitter.com/_Slashman

Смотрю я видео задержания нашей соотечественницы и понимаю, что реально с полицейским произволом в России борется только Настя Рыбка! — Ivan Radziankou (@Veterrr) January 18, 2019

Почему белорусские феминистки не защищают Настю Рыбку? pic.twitter.com/ietNhprDIh — Kate Пидоресса Lazitsky (@leni_kotik) January 20, 2019

Будь у нас рынок кинематографа, продюсеры уже дрались бы за право экранизации Рыбкагейта. — Максим Стефанович (@maksimstefanov1) January 20, 2019

настя рыбка сейчас занимается привычным делом, сидит и ждет когда к ней придут политики. https://t.co/rfE3hFhQJ4 — Медовый гомофобик (@mojo_fm) January 21, 2019

и осталась Рыбка у разбитого корыта — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) January 20, 2019

Настю Рыбку задержали в транзитной зоне люди с непонятной юрисдикцией. Плевок или челенж Макею, давай, типа, твой выход — Old Monk (@oldmonk_by) January 19, 2019

Заяву на Настю Рыбку накатала Саша Травка. Ок, запомним, кто наших сдаёт https://t.co/lnqI8f1PVI — Антон Мартыненко (@MartynenkoAnton) January 18, 2019

Я считаю, что никакое начало диалога с Россией невозможно, пока в их тюрьме содержится наша соотечественница Настя Рыбка! — Ivan Radziankou (@Veterrr) January 18, 2019

Так что, когда границы закрываем? — Sasha Chebotarév (@_Slashman) January 18, 2019

Русские нашу Настю Рыбку повязали. Пора вводить войска в Смоленск — РБ головного мозга (@belamova) January 17, 2019

Депортированных из Таиланда эскортницу белорусского происхождения Настю Рыбку (получившуюпосле расследования Навального) и ее «секс-тренера» Алекса Лесли задержали в московском аэропорту по делу о вовлечение в занятие проституцией.Байнет бурно отреагировал на задержание.Появиласьв поддержку задержанной белоруски. Авторы призывают отозвать из Москвы белорусского посла и предложить послу РФ покинуть территорию Беларуси.Журналист «Белсата» Валерий Руселикинтересным мнением в тексте под заголовком «Проститутка — это когда с твоего молчаливого согласия совершается преступление»:Каждый из нас слышал о том, как стоят друг за друга кавказцы. Именно поэтому иметь с ними дело обычно не рискуют те, кто может только хватать беззащитных девушек в аэропорту или разгонять пенсионеров и подростков на митингах. Так а мы, белорусы, за своих постоять можем? Пусть многие и осуждают то, чем занимались Рыбка и Лесли, но может делами белорусов будут заниматься все-таки не русские, а белорусы?А вот что пишут в соцсетях.А на «Радыё Свабода» вышел новый выпуск— Валодзя? Здрауствуй.— Привет, Григорьевич.— Валодзя, хачу цебе скаску расказаць.— Сказку?— Да, Валодзя.— Ну давай, попробуй.— Жыл был старык в стране у мора. Трыццаць тры года лавіл старык рыпку. Очэнь жыл бедна, всё у нево кончылась, са всемі пасорылся. Нікаму не нужэн стал. Пашол он аднажды к мору, забросіл туда неват. Выцянул первый рас неват — адна ціна в нём. Втарой рас выцянул неват — толька пустые бутылкі. Трэці рас забросіл — а там рыпка. І не прастая, а залатая! І молвіт ана ему — загадывай тры жэланія!— Григорьевич, с тобой всё в порядке?— Всё нармальна, Валодзя. Я тут узнаў, што ты, аказываецца, рыбак. Дай думаю, пазваню. Скаску раскажу цемацічэскую.— Григорьевич, ты о чём?— Главнае тожэ удзвіцельна. Рыпку паймаў, но не в морэ, озерэ ілі рэке.— Саш, я не понимаю тебя.— А гдзе? В аэрапарту Шэрэмецьева два! Чудзеса!— Блин, Григорьевич.— На што взялась, Валодзя? На гарох? Я на гарох лаўлю абычна.— Григорьевич, что тебе надо? Ты хоть знаешь, кто это такая? Знал бы, стыдно было бы звонить мне.— Да я нічэво, Валодзя. Я прэдупрэдзіць толька.— Предупредить?— Прэдупрэдзіць. Не та эта рыбка, Владзіміравіч. Ана жэланій не ісполніт.— Григорьевич, отстань.— А што загадаў хоць, Валодзя? С амерыканцамі памірыцца?— Что?— Штобы нефць не канчалась?— Отстань.— Атпусці дзеўку, Валодзя.— Отстань!— Ладна. Хочэш, толька ешчо адну скаску раскажу.— Давай. Хоть не о рыбках.— Канешна.— Рассказывай.— Долх завтра вернём вам. С працэнтамі!— Григорьевич!— Пака, Валодзя.