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Водитель Gelandewagen протаранил машину похитителей и расстрелял их

22.01.2019 08:26 — Разное | UDF  
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30-летний бизнесмен отбился от похитителей, вымогавших у него 20 миллионов российских рублей. Об этом в понедельник, 21 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.



Неизвестные напали на мужчину и насильно пересадили в свой автомобиль. Заложника привезли к нему домой, чтобы получить от него деньги. Прибыв на место, бизнесмен сумел вырваться от похитителей и спрятаться в своем бронированном автомобиле Mercedes Gelandewagen. На нем он протаранил машину злоумышленников и открыл по ним стрельбу.

Подробности инцидента приводит Telegram-канал «ОПЕР Слил».

Вечером 19 января на улице Октябрьской в Москве трое неизвестных подошли к автомобилю Porshe Cayenne, за рулем которого находился коммерческий директор частной компании. Его насильно пересадили в автомобиль ВАЗ и увезли в Подмосковье по неизвестному адресу. Там, угрожая физической расправой, от заложника потребовали 20 миллионов рублей.

После этого похитители повезли жертву к его месту жительства, где планировали забрать выкуп.

Потерпевший зашел в подземный гараж, там сел в другой свой автомобиль Mercedes Benz Gelandewagen, на нем он выехал на улицу, где совершил наезд на припаркованную машину ВАЗ с похитителями. Затем предприниматель выстрелил несколько раз по ним. Один из похитителей был ранен в ногу. Его сообщники скрылись на автомобиле Porshe Cayenne, принадлежащем бизнесмену.

В результате плана «Перехват» подозреваемых задержать не удалось.

Раненый похититель был госпитализирован, после оказания медпомощи его забрали в полицию для разбирательства.

 
 
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30-летний бизнесмен отбился от похитителей, вымогавших у него 20 миллионов российских рублей.
 
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