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Министр культуры РФ пообещал вход в интернет по паспорту
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
«То, что мы в будущем будем входить в интернет по паспорту, — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни», — пообещал министр.
Так Мединский ответил на вопрос, не опасается ли он, что создатели авторского кино откажутся от государственных фестивалей и станут выкладывать работы в сети. Он отметил, что в России отсутствует цензура, и режиссеры имеют право делать со своими произведениями, что хотят.
«Хочешь выходить в кинотеатры, в коммерческую сеть — есть законный способ. Хочешь в интернет — зона свободная, пожалуйста. Кстати, на мой взгляд, излишне свободная», — подчеркнул Мединский, добавив, что со временем анонимность в сети останется только в даркнете.
В начале января режиссер Алексей Красовский выложил на YouTube черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде. 20-го января ленту удалили с видеосервиса из-за жалоб, однако позже доступ к ней был восстановлен.
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в будущем вход в интернет будет осуществляться по паспорту.
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