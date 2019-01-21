Министр культуры РФ пообещал вход в интернет по паспорту

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— пообещал министр.Так Мединский ответил на вопрос, не опасается ли он, что создатели авторского кино откажутся от государственных фестивалей и станут выкладывать работы в сети. Он отметил, что в России отсутствует цензура, и режиссеры имеют право делать со своими произведениями, что хотят.— подчеркнул Мединский, добавив, что со временем анонимность в сети останется только в даркнете.В начале января режиссер Алексей Красовский выложил на YouTube черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде. 20-го января ленту удалили с видеосервиса из-за жалоб, однако позже доступ к ней был восстановлен.