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Министр культуры РФ пообещал вход в интернет по паспорту

22.01.2019 08:11 — Разное | UDF  
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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в будущем вход в интернет будет осуществляться по паспорту. Глава Минкульта подчеркнул, что он гарантирует это, передает ТАСС в понедельник, 21 января.

«То, что мы в будущем будем входить в интернет по паспорту, — это я вам гарантирую. Не только в России, во всем мире. Этот вопрос решится еще при нашей с вами жизни», — пообещал министр.

Так Мединский ответил на вопрос, не опасается ли он, что создатели авторского кино откажутся от государственных фестивалей и станут выкладывать работы в сети. Он отметил, что в России отсутствует цензура, и режиссеры имеют право делать со своими произведениями, что хотят.

«Хочешь выходить в кинотеатры, в коммерческую сеть — есть законный способ. Хочешь в интернет — зона свободная, пожалуйста. Кстати, на мой взгляд, излишне свободная», — подчеркнул Мединский, добавив, что со временем анонимность в сети останется только в даркнете.

В начале января режиссер Алексей Красовский выложил на YouTube черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде. 20-го января ленту удалили с видеосервиса из-за жалоб, однако позже доступ к ней был восстановлен.

 
 
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что в будущем вход в интернет будет осуществляться по паспорту.
 
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