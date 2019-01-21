Перед абортом россиянкам придется получить согласие местных властей



Иван Белозерцев. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Таким образом Белозерцев, по его словам, решил вопрос профилактики абортов.— заявил глава региона.Он добавил, что, если женщина не отказалась от аборта,уточнил губернатор.Ранее сотрудников пензенской компании «Волга» заставили перечислять дневной заработок на строительство Спасского кафедрального собора — для этого ввели дополнительный рабочий день. По данным местной прессы, такое решение было инициативой губернатора.В конце июля министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носитВ 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».В апреле стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.