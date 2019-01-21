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C 21 января в республике стартовала акция «Безопасность – в каждый дом!»
22.01.2019 — Разное | Савецкая вёска
Нарушение правил эксплуатации и оборудования печного отопления и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем взрослых и детей – по-прежнему основные причины возникновения пожаров в жилом секторе граждан. Именно они становятся виновницами людского несчастья и человеческой гибели.
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Нарушение правил эксплуатации и оборудования печного отопления и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем взрослых и детей – по-прежнему основные...
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