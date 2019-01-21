Горячий лед, или Кто покорит минскую публику на чемпионате Европы по фигурному катанию

В понедельник, 21 января, прошли официальные тренировки чемпионата Европы 2019 года по фигурному катанию , который на этой неделе отгремит в Минске. Оценивать перспективы и пытаться спрогнозировать результаты предстоящего первенства — дело не очень благодарное, ведь специфика этого спорта зависит от ряда факторов, часто субъективных.

Но мы попробуем. SPORT.TUT.BY рассказывает, за кем надо пристально следить на льду «Минск-Арены», кто может увезти награды чемпионата и чего ждать от белорусских участников.





Составы участников оглашены в первых числах января. И некоторые поклонники фигурного катания успели расстроиться из-за ряда снятий и замен в национальных командах стран — участниц Старого Света. Но начнем по порядку.

За кем следить у мужчин-одиночек

В мужском одиночном катании безусловный лидер последних лет испанец Хавьер Фернандес Лопес еще в конце прошлого сезона заявил о своем желании красиво попрощаться с большим спортом именно в Минске.

К радости всех болельщиков точка в спортивной карьера Фернандеса не была поставлена сразу же после Олимпийских игр в Корее, где он сумел стать бронзовым призером. Посмотрим, удастся ли испанцу с триумфом завершить спортивную карьеру на минском льду.



Хавьер Фернандес

Получить испанцу седьмой по счету европейский титул попытается помешать в первую очередь троица россиян в лице прошлогоднего бронзового призера Михаила Коляды, воскресшего из небытия Максима Ковтуна и Александра Самарина.

Не исключено, что в борьбу за пьедестал почета подключатся Алексей Быченко и Даниэль Самохин, представляющие Израиль, Михал Бржезина из Чехии, Денис Васильевс из Латвии, Морис Квителашвили из Грузии, итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль, а также Александр Майоров из Швеции.





Александр Самарин





Михаил Коляда





Алексей Быченко





Михал Бржезина





Маттео Риццо Александр СамаринМихаил КолядаАлексей БыченкоМихал БржезинаМаттео Риццо

Минчанам повезет как никогда, ибо снова на чемпионате Европы появится возможность наблюдать за знаменитостями, совсем недавно оккупировавшими европейский подиум.

Речь идет о трехкратном чемпионе Европы и чемпионе мира французе Бриане Жубере, чемпионе Европы Томаше Вернере из Чехии, двукратном чемпионе мира Стефане Ламбьеле из Швейцарии.

Правда, очередной виток их соперничества произойдет уже на новом уровне, в качестве тренеров, доставивших в Минск продукт своих сил и стараний, нервов и бессонных ночей для показа широкой публике.



Денис Васильев и его тренер Стефан Ламбьель

И не говоря уж о признанных мастерах международного уровня Алексее Мишине, Брайане Орсере, Этери Тутберидзе и других профессионалах. Наблюдать за ними можно во время официальных тренировок.

Тренерский состав турнира впечатляет не менее, чем звездный состав комментаторов телеканалов, — к примеру, Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин поездку в Минск запланировали заранее.

Из 37 участников короткой программы только 24 спортсмена имеют возможность попасть в произвольную. Будем надеяться, что в числе счастливчиков окажется и наш Яков Зенько.

Как минимум теоретически, имея в активе 61,84 балла лучшего результата сезона, полученного совсем недавно на турнире в Польше, и при условии чистого проката от белоруса можно ожидать подобного подарка для соотечественников.

Проходной балл в произвольную год назад в Москве составлял в этом виде программы 60,23 балла, но с тех пор изменились правила и шкала оценки элементов иная.



Яков Зенько

Кто претендует на медали у женщин? Без сюрпризов?

Похожая ситуация по количеству участниц и в женском одиночном катании. Среди 36 девушек продемонстрировать произвольную программу выпадет шанс только 24 фигуристкам.

Проходным результатом на прошлом чемпионате Европы для женщин оказались 45,76 балла.



Алина Загитова

Безусловно, спорить с действующей чемпионкой Европы Алиной Загитовой за золотую медаль в этот раз некому.

Итальянка Каролина Костнер и бельгийка Лоена Хендрикс, к огромному сожалению, в Минск не приедут, — обе снялись с соревнований по состоянию здоровья.

Олимпийской чемпионке 2018 года при отсутствии главных раздражающих факторов в лице «заклятой» соперницы Медведевой, «триксельной» королевы Туктамышевой и «нашего ответа Японии» в виде компании юниорок Щербаковой, Трусовой, Косторной, только и остается, как спокойно выйти на арену и также спокойно откатать обе программы. Правда, не забывая при этом, что лед — он скользкий.

И в случае повтора сценария недавнего российского национального чемпионата место первой европейской леди могут оспорить как Софья Самодурова, так и Станислава Константинова.

Обе представляют питерскую школу фигурного катания. Константинова, к слову, приезжала в Беларусь осенью 2017 года в качестве участницы одного из этапов юниорского Гран-при и минский лед уже успела опробовать.

Впрочем, еще задолго до чемпионата весь пьедестал почета в женском фигурном катании прочат исключительно россиянкам. В качестве их соперниц за одну из ступенек европейского подиума можно назвать финок Вивеку Линдфорс и Эмми Пелтонен, Алексию Паганини из Швейцарии, а также француженок Лорен Лекавалье и Маэ Беренис Мейте.

В десятку, скорее всего, войдут Николь Шотт из Германии, Элижку Бржезинову из Чехии, Николь Райичову из Словакии, Иветт Тот из Венгрии.





Алексия Паганини





Лорен Лекавалье





Николь Райичова





Элижка Бржезинова



Николь Шотт Николь Шотт

Очень жаль, но болеть белорусам в этом виде программы за своих не придется.

Действующая чемпионка Беларуси Александра Чепелева не смогла набрать технический минимум для участия в первенстве Старого Света, а страна осталась без представительства в соревнованиях среди женщин.

Кто покорит минский лед в парах

Год назад в Москве многократные чемпионы Европы и мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон пообещали не уходить после ОИ в Корее из большого спорта и обещание свое сдержали, несмотря на травмы, преследовавшие спортсменов в начале сезона.

Пара находится на таком высоком уровне, что и в этот раз защитить очередной европейский титул в Минске французам вряд ли кто-то помешает.



Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон

А вот поспорить за серебряные и бронзовые медали желающих более чем достаточно.

В первую очередь это оба российских дуэта в лице Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Александры Степановой и Ивана Букина, а также итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.





Александра Степанова и Иван Букин





Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри



Виктория Синицина и Никита Кацалапов Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Постараются не разочаровать своих поклонников и испанские дуэты Сара Уртадо и Кирилл Халявин, Оливия Смарт и Адрия Диас, поляки Наталья Калишек и Максим Сподырев, французы Мари-Жад Лорио и Роман Ле Гак.

Вместо ожидаемых Тиффани Загорски и Джонатана Гуррейро третьей российской парой в этот раз окажутся Софья Евдокимова и Егор Базин.





Сара Уртадо и Кирилл Халявин Наталья Калишек и Максим Сподырев

Главной интригой для белорусских зрителей станет своеобразное соперничество между Широй Ичилов и Вадимом Давидовичем, выступающими за Израиль, и Анной Кубликовой и Юрием Гулицким, представляющими Беларусь.

Оба дуэта — международные, а партнеры — воспитанники белорусской школы фигурного катания.



Шира Ичилов и Вадим Давидович

Пара Кубликова — Гулицкий прилетает в Минск вместе с другими участниками, подопечными Александра Жулина, во вторник.



Анна Кубликова и Юрий Гулицкий

А теперь танцы! Танцы на льду

Из 25 танцевальных дуэтов во вторую часть соревнований войдут только двадцать, а проходной балл год назад для танцоров в коротком танце — 51,77.

У белорусов лучший результат сезона, полученный на турнире в польской Торуни в начале этого года, составил 61,09 балла, что позволяет всем нам надеяться на попадание наших ребят в финальную часть чемпионата.

И если безусловными хедлайнерами в Минске являются Алина Загитова в женском одиночном катании, Хавьер Фернандес — в мужском, а Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон — в танцах на льду, то в категории спортивных пар вопрос европейского лидерства однозначно не решен.

В отсутствие немецкой пары Алены Савченко и Бруно Массо к дележке пальмы европейского первенства уже в среду приступают россияне Тарасова и Морозов и французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре.





Евгения Тарасова и Владимир Морозов Ванесса Джеймс и Морган Сипре, Франция

А вот на третье место список претендентов шире и ситуация более интригующая.

С одной стороны, нас ожидает очередная дуэль недавних российских юниоров, питерцев Александры Бойковой — Дмитрия Козловского и москвичей Дарьи Павлюченко — Дениса Ходыкина.

Обе пары ранее уже успели побывать в белорусской столице и постоять на первой ступеньке подиума, правда, в разное время и на разных соревнованиях.

Павлюченко и Ходыкину в какой-то мере повезло. Они, будучи четвертными на чемпионате России, в Минск попадают по замене.

А вот более известную и титулованную российскую пару Наталью Забияко и Александра Энберта зрители не увидят из-за проблем со здоровьем у партнера.





Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

С другой стороны, выросли в мастерстве опытные уже итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, австрийцы Мириам Циглер и Северин Кифер, немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт.

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Вторая немецкая пара Аника Хокке и Рубен Бломмарт снялась со соревнований, вследствие чего и без того малочисленный состав участников в этой категории сократился до 11 пар. При этом все дуэты пройдут во второй этап соревнований.



Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе

Накануне старта турнира неоднократная победительница чемпионатов Европы и мира, олимпийская чемпионка 2018 года Алена Савченко пожелала всем участникам в Минске огромной удачи, не преминув в нашем с ней разговоре поделиться сокровенным: «Да, к сожалению, мы не выступаем, и я очень скучаю по соревнованиям».

Поддерживаю Алену — всем удачи и чистого проката! Насколько это станет возможным и для кого конкретно, узнаем совсем скоро. Чемпионат начинается! И медали ждут своих героев.